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Пандемия коронавируса нового типа
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Глава дипломатии ЕС поддержал призыв генсека ООН ослабить все санкции на фоне пандемии

Жозеп Боррель считает, что санкции не должны быть препятствием для срочной доставки необходимых медсредств для борьбы с коронавирусом
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель EPA-EFE/FRANCOIS LENOIR/POOL
Описание
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
© EPA-EFE/FRANCOIS LENOIR/POOL

БРЮССЕЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего страны Группы двадцати (G20) снять санкции с других государств, чтобы облегчить борьбу с пандемией. Об этом Боррель заявил в пятницу по итогам видеоконференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.

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"Санкции не должны быть препятствием для срочной доставки (в другие страны - прим. ТАСС) необходимых медицинских средств для борьбы с коронавирусом. Мы работаем над коммюнике, которое окажет поддержку генсеку ООН <...>. Посмотрим, одобрят ли его страны-члены ЕС", - сказал он.

Кроме того, Боррель поддержал призыв генсека ООН к немедленному глобальному прекращению огня. "В некоторых регионах и странах, например, в Сирии, Йемене, Ливии, негативный эффект от коронавируса может быть преумножен с учетом имеющихся конфликтов, поэтому мы полностью поддерживаем усилия генсека ООН по координации всемирного ответа на пандемию, а также поддерживаем его призыв к немедленному глобальному прекращению огня", - отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Генеральный секретарь ООН 24 марта обратился ко всем странам с призывом для борьбы с пандемией ослабить действующие санкции в отношении ряда стран, а также прекратить боевые действия. Позже Генассамблея ООН приняла альтернативный и более общий проект резолюции с призывом к "солидарности стран в борьбе с пандемией", который игнорировал предложения генсека ООН по отмене санкций. Однако российский вариант с более конкретными мерами принят не был, что, как заявили в постпредстве РФ при ООН, осложнит общий отпор пандемии коронавируса.

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