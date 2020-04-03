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Пандемия коронавируса нового типа

ЕС может ввести санкции против Венгрии за "ограничения прав" на фоне пандемии

Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что Еврокомиссия рассматривает вопрос, совместимы ли принятые Венгрией меры по наделению премьер страны Виктора Орбана чрезвычайными полномочиями с европейским законодательством

БЕРЛИН, 3 апреля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас не исключил сокращения объема предоставляемых ЕС финансовых средств Венгрии в связи решением парламента этой страны о наделении премьер-министра Виктора Орбана чрезвычайными полномочиями на неопределенный срок в условиях пандемии коронавируса. Об этом германский министр заявил в пятницу по итогам видеоконференции с участием коллег из государств - членов Евросоюза.

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"Неприемлемо, когда страны используют текущую ситуацию для ограничения прав", - сказал Маас. "Поэтому правильно, что Еврокомиссия рассматривает вопрос, совместимы ли вообще принятые [Венгрией] меры с европейским законодательством", - считает он. По его словам, на предстоящих переговорах о долгосрочном финансовом плане ЕС речь должна пойти и том, чтобы нарушения основных прав "имели также финансовые последствия". "Ведь только так, оказав необходимое давление, нам удастся позаботиться о том, чтобы во всех государствах соблюдались основные ценности и права", - полагает Маас.

Национальное собрание Венгрии, в котором две трети голосов принадлежат правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", 30 марта предоставило премьер-министру чрезвычайные полномочия на неопределенный срок на фоне борьбы с распространением коронавируса. Руководство ЕС осудило это решение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.

Теги
ГерманияВенгрияОрбан, ВикторМаас, ХайкоПандемия коронавируса нового типа
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