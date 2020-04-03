ЕС может ввести санкции против Венгрии за "ограничения прав" на фоне пандемии

БЕРЛИН, 3 апреля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас не исключил сокращения объема предоставляемых ЕС финансовых средств Венгрии в связи решением парламента этой страны о наделении премьер-министра Виктора Орбана чрезвычайными полномочиями на неопределенный срок в условиях пандемии коронавируса. Об этом германский министр заявил в пятницу по итогам видеоконференции с участием коллег из государств - членов Евросоюза.

"Неприемлемо, когда страны используют текущую ситуацию для ограничения прав", - сказал Маас. "Поэтому правильно, что Еврокомиссия рассматривает вопрос, совместимы ли вообще принятые [Венгрией] меры с европейским законодательством", - считает он. По его словам, на предстоящих переговорах о долгосрочном финансовом плане ЕС речь должна пойти и том, чтобы нарушения основных прав "имели также финансовые последствия". "Ведь только так, оказав необходимое давление, нам удастся позаботиться о том, чтобы во всех государствах соблюдались основные ценности и права", - полагает Маас.

Национальное собрание Венгрии, в котором две трети голосов принадлежат правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", 30 марта предоставило премьер-министру чрезвычайные полномочия на неопределенный срок на фоне борьбы с распространением коронавируса. Руководство ЕС осудило это решение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.