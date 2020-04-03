Балканский менталитет как препятствие: борьба Хорватии и Словении с пандемией

Пандемия новой коронавирусной инфекции, охватившая весь мир и продолжающая свое масштабное распространение, серьезно сказалась на привычном укладе жизни обычно позитивных и жизнерадостных жителей стран Западных Балкан

Вынужденные меры правительства и Национального штаба гражданской защиты, регламентирующие поведение граждан страны в условиях кризисной эпидемиологической ситуации, настолько не укладываются в понимание на национальном, прежде всего эмоциональном, уровне, что теперь хорваты, которых можно изредка увидеть на улице, в магазине, аптеке или на балконе, больше походят на "холодных" жителей скандинавских стран, явно загрустивших на фоне происходящего. К настоящему времени в стране зарегистрировано 1011 заболевших, 35 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, семеро скончались, 88 человек выздоровели. Изначально объявленный в стране режим самоизоляции резко не поменял картину в городах Хорватии. Люди, несмотря на призывы властей, продолжали сидеть в кафе и ресторанчиках, наслаждаясь излюбленным кофе, теплой весенней погодой, не в состоянии дистанцироваться от классического балканского менталитета. В этой связи руководству страны ничего не оставалось, как принять более жесткие меры. Моментально, буквально в один день, были закрыты все рестораны, кафе, кинотеатры, торговые центры, рынки. Работать продолжили только аптеки и продовольственные магазины для обеспечения населения средствами первой необходимости. Однако пресловутый балканский менталитет и тут сыграл с властями злую шутку, поскольку граждане страны, недоумевая по поводу закрытия всего ими излюбленного в общественной жизни, на фоне прекрасной погоды массово ринулись в парки и скверы. И уже здесь хорватское население столкнулось с решимостью властей на ужесточение мер: правительство ввело непомерные штрафы за несоблюдение режима самоизоляции.

Это в целом возымело эффект, принимая во внимание довольно скромный для страны — члена ЕС уровень заработков. Домой засадили практически всех, в том числе госслужащих, переведя персонал на режим удаленки. На работу ходят только сотрудники экстренных служб и ведомств жизнеобеспечния. С этого момента жизнь хорватов разделилась на "до" и "после". Редкие выходы на улицу, постоянное пребывание дома без традиционных коллективных посиделок стали неотъемлемой частью жизни населения страны. Тяжелые времена Магазины и аптеки в целях безопасности перевели свою работу на укороченный режим по восемь часов в день. В выходные дни аптечные пункты закрыты, приобрести лекарства можно только в немногочисленных дежурных отделениях, предварительно отстояв порой стометровые очереди из-за необходимости соблюдения социальной дистанции. Обменные пункты и банковские отделения открыты в будние дни, но также функционируют в усеченном формате. Правда, для их посещения, прежде всего в целях обмена валюты, необходимо предварительно позвонить и записаться на прием. Ажиотаж в магазинах и аптеках наблюдался в первые дни после объявления о мерах правительства. Однако позже жители страны осознали, что нет необходимости закупаться впрок, поскольку продовольствие пополняется своевременно, перебоев с поставками и логистикой не наблюдается.

На эту тему Борьба с вирусом: Швеция идет своим путем, несмотря на критику соседей

Непривычной мерой для населения при посещении магазинов и аптек стала необходимость соблюдения так называемой социальной дистанции. На первых порах люди забывали об этом, на что сотрудники обращали их внимание. Но в новых условиях это работает как часы, и люди заведомо занимают очередь в двух метрах от рядом стоящего человека. Владельцам ресторанов и кафе, а также точек общепита пришлось полностью переориентировать свою работу на формат доставки еды на дом. Так что теперь доставщики еды из ресторанов и кафе снуют туда-сюда по пустынным улицам на своих велосипедах, исполняя желания хорватов и немного улучшая их настроение. "Наступили тяжелые времена, мы вынуждены находиться дома и отказаться от привычного нам времяпрепровождения за чашкой кофе в кафе с друзьями или газетой в руках, — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Марко, житель центральной части Загреба. — Понятно, что в условиях такой опасной инфекции мы должны соблюдать предписания наших властей, но порой это очень сложно сделать. Тем не менее приходится вырабатывать в себе волю и оставаться дома во избежание штрафов, других санкций или возможного заражения". Режим самоизоляции для местного населения Национальный штаб гражданской защиты ввел сроком на 30 дней, то есть до 18 апреля включительно. Людей преимущественно перевели на отпускной период без сохранения оплаты вынужденного пребывания дома. Однако кабинет министров разрабатывает меры по финансовой поддержке работодателей и работников. По прогнозам экспертов, велика вероятность того, что режим самоизоляции будет вынужденно продлен еще на какое-то время. На итальянских рубежах Самая западная республика бывшей Югославии одной из первых на Балканах столкнулась с проблемой распространения нового коронавируса. Многие словенцы отправились на итальянские горнолыжные курорты в конце февраля, несмотря на вспышку вируса в соседней стране. Правительству пришлось реагировать жестко, приняв решение о фактическом запрете частных поездок через границу страны с Италией, разрушившее многолетние хозяйственные и бытовые связи, образовавшиеся после присоединения Словении к Шенгенской зоне в 2007 году. Несмотря на быструю реакцию властей, коронавирус успел быстро распространиться по всем регионам страны. Новому правительству республики, приступившему к работе 13 марта, пришлось ввести режим карантина на всей территории страны. Власти мотивировали запретительные меры стремлением избежать "итальянского сценария" с многочисленными жертвами, в первую очередь среди пенсионеров.

Описание Пропускной пункт на границе Италии и Словении © EPA-EFE/MICOL BRUSAFERRO

Несмотря на это, к концу марта словенские медики столкнулись с резким ростом числа жертв и инфицированных: за последнюю неделю зафиксировано 13 из 16 летальных исходов, а прирост количества зараженных составил почти 30%. Теперь первоочередной задачей кабинета стало предотвращение коллапса системы здравоохранения страны, не подготовленной к подобному кризису. В первую очередь властям пришлось лишить соотечественников возможности посещения любимых мест досуга — все кафе, бары и рестораны прекратили работу еще в первой половине марта. Закрыты отели, винотеки и хостелы — туристическую отрасль словенской экономики ждут большие потрясения. Из-за высоких темпов роста числа инфицированных правительство анонсировало и более жесткие меры — запрет на выход из дома без веских причин, к которым отнесли поход в продуктовый магазин, визит в банк или посещение почтового отделения либо автозаправочной станции.



Борьба с нарушениями Среди своих соседей по бывшей Югославии словенцы славятся высоким уровнем сознательности. Однако первые выходные после введения режима карантина продемонстрировали обратное: многие жители страны устроили пикники в курортных зонах на побережье Адриатического моря, проигнорировав призывы медиков и властей.

На эту тему Полицейские рейды и задержания. Как Марокко пытается сдержать коронавирус

В результате новому правительству пришлось действовать решительно — на следующий день был анонсирован запрет на выезд из общины проживания. Теперь на всех автомобильных трассах появились посты полиции, бдительно следящей за соблюдением режима карантина. Одним из немногих послаблений стали поездки на велосипеде, являющиеся подлинной страстью многих словенцев. Правительство официально разрешило велопоездки до ближайших муниципальных парков. Этим положением законодательства воспользовались многие жители словенской столицы: корреспондент ТАСС стал очевидцем многочисленных пикников в люблянских парках, в ходе которых компании молодежи проводили время вместе, держась на разрешенной дистанции в полтора метра. Борьба с распространением коронавируса стала одним из приоритетов нового правительства. Власти запретили посещение аптек и магазинов без ношения медицинских масок и защитных перчаток. Еще одним вызовом властям стала чрезмерная в нынешних условиях средиземноморская жизнерадостность жителей приморских регионов Словении. В этой части страны полиции пришлось взять под контроль все винодельческие хозяйства и пункты быстрого питания при автозаправочных станциях, ставшие точками несанкционированного сбора местного населения.



Изоляция в центре Европы



Прекращение действия положений Шенгенского соглашения стало сильным испытанием для словенской экономики. В силу исторических и географических причин разные регионы страны тяготеют к отдельным странам Европейского союза — некоторые тесно связаны с Австрией, часть из них — с Италией, а другие — с соседней Венгрией. Фактическое перекрытие границ из-за пандемии коронавируса нового типа затронуло немалую часть граждан страны, ежедневно отправлявшихся в соседние государства по работе. Ситуация с распространением инфекции может еще более усугубиться на фоне угрозы нового миграционного кризиса из-за обострения в сирийском Идлибе. Словения находится на острие балканского миграционного пути и является первой страной Шенгенской зоны на пути нелегальных переселенцев. Глава нового правительства Янез Янша не скрывает своего негативного отношения к бесконтрольной миграции, приводящей к массовым нарушениям словенско-хорватской границы.

Описание Контейнеры с медикаментами армии Словении, Любляна, Словения © EPA-EFE/IGOR KUPLJENIK