Италия благодарна России за помощь, но осуждает за критику в адрес итальянских СМИ

РИМ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Италии благодарны России за оказанную с ее стороны помощь в борьбе с пандемией коронавируса, однако выступает против критики Минобороны РФ, прозвучавшей в адрес ряда публикаций итальянских СМИ. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении МИД и министерства обороны Италии.

"Выражая благодарность за конкретную помощь, нельзя не обратить внимание на ненадлежащий тон некоторых выражений, избранных представителем Минобороны РФ в оценке некоторых статей в итальянских СМИ. Свобода выражения и право на критику - это основополагающие ценности нашего государства, как и право на ответ при соблюдении корректных форматов и содержания. И даже в такой чрезвычайный момент, как сейчас, соблюдение принципа свободы прессы не становится менее важным", - говорится в заявлении. Кроме того, в заявлении подробно описано, какую именно помощь РФ получила Италия, а также указано, что российские военные медики работают вместе со соответствующими специалистами вооруженных сил Италии.

В четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что публикации итальянской газеты La Stampa о борьбе российских военных в Италии с коронавирусной инфекцией составлены по старым антисоветским пропагандистским учебникам. По его словам, в ведомстве обратили внимание на попытки La Stampa дискредитировать миссию России. Генерал отмечает, что, прикрываясь идеалами свободы слова и плюрализма мнений, газета "манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие "мнения" анонимных "высокопоставленных" источников". Официальный представитель МО РФ назвал "натужными спекуляциями" утверждения о российских вирусологах как специалистах биологических войн и бесполезности доставленного в Италию оборудования. Однако наибольшее внимание итальянской общественности обратило внимание использованное выражение "bad penny always comes back" (распространенное британское выражение, схожее по смыслу с русским: "Не рой яму другому, сам в нее попадешь"), в котором усмотрели угрозу.

Ранее La Stampa разместила серию статей, в которых некими "высокопоставленными источниками" ставится под сомнение прозрачность российской миссии, а также утверждается, что 80% материалов бесполезны. Первоначально письмо с протестом таких оценок в редакцию было направлено посольством РФ в Италии.

О российской помощи Италии

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом.

С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

По последним данным, общее число инфицированных в Италии с начала пандемии коронавируса составило 115 242 человек, из которых почти 14 тыс. умерли, более 18 тыс. излечились. В стране пока не снижается число умирающих от пандемии - более 700 человек в сутки, но, как указывают эксперты, относительно стабилизировалось число новых инфицированных и снижается число госпитализаций.