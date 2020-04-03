Около 70 стран поддержали призыв генсека ООН к прекращению боевых действий во всем мире

ООН, 3 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что его призыв к прекращению боевых действий во всем мире для сдерживания пандемии коронавируса на данный момент поддержали около 70 стран.

"Призыв поддерживает все больше стран, на данный момент около 70, а также региональные партнеры, негосударственные организации, гражданское сообщество и посланники мира ООН", - сказал он.

Призыв к миру в том числе поддержали стороны конфликтов в Камеруне, ЦАР, Колумбии, Ливии, Мьянме, Южном Судане, Йемене, а также на Филиппинах и Украине. "В то же время есть большая разница между декларациями и действиями - разница между словами и их воплощением в сохраненные жизни людей", - констатировал Гутерриш.

Генсек напомнил, что в Сирии уже зафиксирована первая смерть от коронавируса. "Прекращение огня в Идлибе, договоренность о котором была достигнута Россией и Турцией, выполняется, - сказал он. - Но необходимо достичь постоянного прекращения огня по всей стране, которое позволит получить гуманитарный доступ к людям, страдающим десятилетия".

Генсек обратил внимание, что в некоторых странах конфликты не прекратились, а напротив, только ухудшились. В частности, на Украине в марте число раненых увеличилось до 50, один человек погиб. "Вирус уже продемонстрировал, как быстро он распространяется по миру, наносит ущерб странам, рушит жизни. И худшее еще только впереди", - предупредил глава всемирной организации.