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Пандемия коронавируса нового типа

Тайвань ввел штрафы за отказ от ношения масок в транспорте

Меры начнут действовать с 4 апреля

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Тайваня ввели штрафы за отказ носить защитные маски в общественном транспорте. Эта мера направлена на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, заявил в пятницу на пресс-конференции в Тайбэе министр здравоохранения и социального обеспечения острова Чэнь Шичжун.

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"Если мы заметим пассажира без маски, то попросим его надеть ее, а в случае отказа нарушитель будет оштрафован", - предупредил министр. Он уточнил, что сумма штрафа составит от 3 000 до 15 000 тайваньских долларов ($99-495).

Маски в общественном транспорте, включая автобусы и скоростные поезда, будут обязательны к ношению уже с субботы, 4 апреля.

На сегодняшний день на Тайване зарегистрировано 348 случаев заражения новым коронавирусом с пятью летальными исходами.

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Пандемия коронавируса нового типа
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