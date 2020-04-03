Оппозиция требует от властей Украины вернуться к переговорам по Донбассу

КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) потребовала от руководства Украины вернуться за стол переговоров по установлению мира в Донбассе. Об этом говорится в заявлении политсилы в пятницу.

"ОПЗЖ требует от власти вернуться за стол переговоров и обеспечить мир Украине", - подчеркивается в документе.

При этом в партии отметили, что переговоры в рамках контактной группы зашли в тупик по вине Киева. Так, говорится в заявлении, на заседании группы в Минске 26 марта планировалось согласование широкого спектра вопросов по мирному урегулированию, в том числе утверждение пошагового порядка разведения сил и средств на линии разграничения, списков обмена удерживаемыми, порядка разминирования территорий. "Однако, как стало известно, украинская делегация согласованные предложения подписать отказалась. Переговоры о мирном урегулировании в рамках контактной группы заведены в тупик", - говорится в документе.

Это означает, считают в ОПЗЖ, что украинская власть полностью отбросила обязательства, взятые перед украинским народом и международными партнерами. "Все предвыборные обещания забыты, взят курс на продолжение боевых действий, распродажу страны, насаждение примитивного национализма в культурной, языковой и гуманитарной политике", - отмечается в заявлении. В этой связи, считают в партии, действующий президент Украины Владимир Зеленский "пошел на союз с партией войны и окончательно переродился в Петра Порошенко". "Ради этого не стоило идти в политику", - добавили в ОПЗЖ.

Исходя из этого, оппозиция требует от президента объяснения причин, по которым Украина изменила свою переговорную позицию на заседании контактной группы 26 марта, а также ответа на вопрос о том, является ли отказ от выполнения обязательств новой официальной позицией "или это результат бездумных действий членов делегации".

"Мы напоминаем президенту о его персональной ответственности как главы государства за ход и результаты мирных переговоров. Призываем вспомнить предвыборные обещания, вернуться к диалогу и лично организовать работу над имплементацией минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", - подчеркивается в документе.

В ОПЗЖ особо отметили также, что "еще пять лет боевых действий и нищеты Украина просто не выдержит".