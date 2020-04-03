Лукашенко считает, что разрешение конфликта на Украине во многом зависит от действий Киева

МИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что положительные сдвиги в урегулировании конфликта на востоке Украины будут во многом зависеть от действий украинской стороны. Об этом Лукашенко заявил в интервью телерадиокомпании "Мир", показанном в пятницу на телеканале "Беларусь 1".

"Прежде всего, нужно определиться украинцам, потому что война на их территории. Можно обвинять Россию сколько угодно, и если Россия хоть как-то в этом направлении делает шаги, то надо двигаться в направлении решения этого вопроса. И воспользоваться этим шансом, пока Россия вообще не забыла и не отмахнулась, и ведет на эту тему диалог", - сказал Лукашенко.

Он считает, что "сейчас будет очень сложно прекратить конфликт". "Все руководство Украины, элита должны сплотиться, осознав, что Украина - эта граница и войны не должно быть, и сделать все, чтобы не было войны", - отметил белорусский президент. Лукашенко считает первоочередным, "пойти где-то на непопулярные шаги, но провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница - эти 400 км".

Лукашенко заявил, что для урегулирования ситуации "слишком много усложняющих моментов". "И самое главное, там обосновались США. И без их позиции и согласия трудно уже будет что-то сделать, в том числе и украинцам. Потому что американцы поддерживали Украину все это время и всячески им помогали. И вы думаете, что американцы сегодня просто так бросят Украину и уйдут? Будут помогать", - заявил президент Белоруссии.