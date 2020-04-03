Париж выступает за обсуждение в Совбезе ООН влияния коронавируса на зоны конфликтов

ПАРИЖ, 3 апреля. /ТАСС/. Франция выступает за обсуждение в рамках Совета Безопасности ООН влияния пандемии коронавируса на зоны конфликтов. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

"Идея паузы [в боевых действиях] по гуманитарным соображениям должна быть обсуждена в Совете Безопасности, и мы надеемся, что такая встреча состоится с тем, чтобы мы могли двигаться в этом направлении", - указали в администрации французского лидера. По информации агентства, организация такой встречи по видеосвязи для пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) находится в процессе обсуждения.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что его призыв к прекращению боевых действий во всем мире для сдерживания пандемии коронавируса на данный момент поддержали около 70 стран. При этом генсек обратил внимание, что в некоторых странах конфликты не прекратились, а напротив, только ухудшились.