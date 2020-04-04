Трамп уверен, что президентские выборы состоятся по плану 3 ноября

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен, что всеобщие выборы в стране пройдут, как и запланировано, 3 ноября, несмотря на пандемию коронавируса.

"Всеобщие выборы пройдут 3 ноября", - сказал он в пятницу на брифинге в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент при этом отверг вариант удаленного голосования по почте. "Нет. Потому что многие люди жульничают с голосованием по почте. Люди должны прийти на участки и предъявить удостоверение личности, - подчеркнул Трамп. - Если кто-то не хочет предоставлять документ, значит, собирается жульничать".

Избирательная кампания в США практически остановилась из-за пандемии коронавируса. Первичные выборы (праймериз), которые должны были пройти в ряде штатов весной, перенесены на лето.