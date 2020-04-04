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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро приказал мобилизовать артиллерию Венесуэлы для защиты страны

Глава Венесуэлы добавил, что вооруженные группировки, финансируемые США и Колумбией, хотят "совершить террористические действия и государственный переворот"

БОГОТА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации национальной артиллерии для защиты Боливарианской Республики. Об этом он сообщил в пятницу во время выступления в Каракасе.

"В рамках действующей операции "Боливарианский щит" я приказал мобилизовать артиллерийские орудия для подготовки к борьбе за мир в Венесуэле", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы добавил, что вооруженные группировки, финансируемые США и Колумбией, хотят "совершить террористические действия и государственный переворот".

Как сообщил в среду глава Белого дома Дональд Трамп, США в сотрудничестве с 22 странами запускает в Западном полушарии масштабную операцию по борьбе с наркотиками. По его словам, Соединенные Штаты направляют дополнительные эсминцы ВМС, корабли, самолеты, вертолеты и катера береговой охраны. Американский министр обороны Марк Эспер добавил, что указанная операция США будет направлена и на Венесуэлу.

На прошлой неделе власти США предъявили обвинения в причастности к наркотерроризму президенту Мадуро, а также другим представителям властей Боливарианской Республики. Кроме того, Вашингтон назначили награду за информацию, которая приведет к их аресту или признанию виновными.

Теги
Мадуро, НиколасСШАКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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