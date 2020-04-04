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Трамп увольняет генинспектора разведки, сыгравшего ключевую роль в запуске импичмента

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу уведомил Конгресс США о своем намерении уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, сыгравшего ключевую роль в запуске процедуры импичмента американского лидера. Об этом сообщила газета "Вашингтон пост".

Покинуть свой пост Аткинсон должен через 30 дней. "Крайне важно, чтобы я в полной мере доверял людям, назначаемым на должность генерального инспектора. <...> К этому инспектору это больше не относится", - цитирует газета письмо Трампа законодателям. По данным издания, президент в течение нескольких месяцев обдумывал идею увольнения Аткинсона.

В прошлом году Аткинсон уведомил Конгресс США о получении жалобы со стороны некоего сотрудника разведки. Она касалась июльского телефонного разговора президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Содержание беседы в конечном итоге стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп якобы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена - сына своего политического противника Джозефа Байдена - в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал президента по обеим статьям обвинения.

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