Азербайджан закрыл границы

БАКУ, 5 апреля. /ТАСС/. Азербайджан с воскресенья закрывает границы в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового вида. Также вступают в силу ограничения на передвижение людей внутри страны.

Решением властей с 5 по 20 апреля границы Азербайджана будут закрыты для наземного и воздушного транспорта. Исключение сделано только для грузоперевозок. Запрещены также авиаперелеты внутри страны.

В Баку убеждены, что эта мера, в частности, послужит оперативному выявлению случаев заражения коронавирусом на территории республики, а также позволит лучше подготовить больницы к приему пациентов.

Разрешения по СМС

Ужесточаются и требования самоизоляции. Гражданам в предстоящие две недели будет разрешено выходить из дома только в трех случаях: для получения медпомощи; для приобретения продуктов и товаров повседневного спроса, лекарств, похода в банк и на почту; участия в похоронах близкого родственника.

Все передвижения будут регулироваться через специальную систему, разработанную Центром развития электронного правительства и МВД страны. Чтобы получить разрешение, гражданину надо направить СМС-сообщение на установленный номер, указав цель выхода из дома, обозначаемую цифровым кодом, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность. При использовании личного транспорта необходимо также указать госномер автомобиля. При этом брать пассажира в машину владельцу транспортного средства строго запрещается.

Ответ на свой запрос гражданин получит в течение часа, и только после этого он может покинуть свой дом. За продуктами, в аптеку, банк или на почту разрешается выходить лишь раз в день на два часа. На посещение врача тоже отведено не более двух часов, за исключением особых случаев.

Информация о полученном разрешении будет попадать в базу данных электронного правительства и правоохранительных органов. Полицейские наряды, которые контролируют соблюдение карантинного режима, остановив гражданина, проверят наличие у него разрешения. Нарушение карантина влечет ответственность, в том числе уголовную, предупредили власти. Для лиц старше 65 лет разрешения не предусмотрены, поскольку им в любом случае нельзя выходить из дома.

Ограничения на передвижение не касаются сотрудников администрации президента, кабинета министров, МИД, депутатов парламента, медиков, работников объектов жизнеобеспечения, правоохранительных органов, средств массовой информации и дипломатов. Им необходимо только иметь при себе служебное удостоверение или справку с места работы. Руководители министерств и госкомитетов также свободны в передвижениях. Им предоставлено право на время карантина привлекать к работе небольшое количество работников по своему усмотрению, предварительно включив их имена в специальный список в базе данных портала "Электронное правительство".

Карантинный режим

В Азербайджане из-за коронавируса с 24 марта был введен специальный карантинный режим, который предусматривал запрет на выход из дома людей старше 65 лет, сбор в общественных местах групп численностью больше 10 человек. В стране были закрыты бульвары, парки и другие места отдыха, рестораны и кафе, все торговые объекты, за исключением продуктовых магазинов и аптек, прекратило работу бакинское метро. С 31 власти ужесточили режим карантина, запретив людям выходить из дома без острой необходимости. Решение об ограничении передвижения с использованием системы электронных разрешений было принято 2 апреля.

С начала вспышки коронавируса в стране зафиксирован 521 случай заражения, 32 человека выздоровели, пятеро умерли, в больницах особого режима находятся 484 инфицированных.