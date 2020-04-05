{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Азербайджан закрыл границы

Также вступают в силу ограничения на передвижение людей внутри страны

БАКУ, 5 апреля. /ТАСС/. Азербайджан с воскресенья закрывает границы в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового вида. Также вступают в силу ограничения на передвижение людей внутри страны.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Решением властей с 5 по 20 апреля границы Азербайджана будут закрыты для наземного и воздушного транспорта. Исключение сделано только для грузоперевозок. Запрещены также авиаперелеты внутри страны.

В Баку убеждены, что эта мера, в частности, послужит оперативному выявлению случаев заражения коронавирусом на территории республики, а также позволит лучше подготовить больницы к приему пациентов.

Разрешения по СМС

Ужесточаются и требования самоизоляции. Гражданам в предстоящие две недели будет разрешено выходить из дома только в трех случаях: для получения медпомощи; для приобретения продуктов и товаров повседневного спроса, лекарств, похода в банк и на почту; участия в похоронах близкого родственника.

Все передвижения будут регулироваться через специальную систему, разработанную Центром развития электронного правительства и МВД страны. Чтобы получить разрешение, гражданину надо направить СМС-сообщение на установленный номер, указав цель выхода из дома, обозначаемую цифровым кодом, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность. При использовании личного транспорта необходимо также указать госномер автомобиля. При этом брать пассажира в машину владельцу транспортного средства строго запрещается.

Ответ на свой запрос гражданин получит в течение часа, и только после этого он может покинуть свой дом. За продуктами, в аптеку, банк или на почту разрешается выходить лишь раз в день на два часа. На посещение врача тоже отведено не более двух часов, за исключением особых случаев.

Информация о полученном разрешении будет попадать в базу данных электронного правительства и правоохранительных органов. Полицейские наряды, которые контролируют соблюдение карантинного режима, остановив гражданина, проверят наличие у него разрешения. Нарушение карантина влечет ответственность, в том числе уголовную, предупредили власти. Для лиц старше 65 лет разрешения не предусмотрены, поскольку им в любом случае нельзя выходить из дома.

Ограничения на передвижение не касаются сотрудников администрации президента, кабинета министров, МИД, депутатов парламента, медиков, работников объектов жизнеобеспечения, правоохранительных органов, средств массовой информации и дипломатов. Им необходимо только иметь при себе служебное удостоверение или справку с места работы. Руководители министерств и госкомитетов также свободны в передвижениях. Им предоставлено право на время карантина привлекать к работе небольшое количество работников по своему усмотрению, предварительно включив их имена в специальный список в базе данных портала "Электронное правительство".

Карантинный режим

В Азербайджане из-за коронавируса с 24 марта был введен специальный карантинный режим, который предусматривал запрет на выход из дома людей старше 65 лет, сбор в общественных местах групп численностью больше 10 человек. В стране были закрыты бульвары, парки и другие места отдыха, рестораны и кафе, все торговые объекты, за исключением продуктовых магазинов и аптек, прекратило работу бакинское метро. С 31 власти ужесточили режим карантина, запретив людям выходить из дома без острой необходимости. Решение об ограничении передвижения с использованием системы электронных разрешений было принято 2 апреля.

С начала вспышки коронавируса в стране зафиксирован 521 случай заражения, 32 человека выздоровели, пятеро умерли, в больницах особого режима находятся 484 инфицированных.

Теги
АзербайджанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
Трамп заявил, что предвыборный съезд Республиканской партии не перенесут
Съезд должен состояться в конце августа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС