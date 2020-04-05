Трамп заявил, что предвыборный съезд Республиканской партии не перенесут

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Съезд Республиканской партии США, на котором Дональда Трампа должны выдвинуть кандидатом на пост президента на новый срок, не будет перенесен, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом американский лидер заявил в субботу на брифинге в Белом доме.

"У нас нет запасных планов, - сказал он. - Съезд должен состояться в конце августа, и я думаю, что к тому времени у нас все будет хорошо. Съезд пройдет в городе Шарлотт, в штате Северная Каролина, и я думаю, что это будет отличный съезд".

Национальный съезд Республиканской партии запланирован на 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Трамп уже получил достаточное количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Они пройдут в США 3 ноября.