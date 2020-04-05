{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Президент Чехии заявил, что пандемия показала неспособность ЕС к координации

По мнению Милоша Земана, руководящие органы Евросоюза крайне поздно реагировали на угрозу коронавируса

ПРАГА, 5 апреля. /ТАСС/. Коронавирус, по мнению президента Чехии Милоша Земана, продемонстрировал отсутствие способности Евросоюза действовать сообща. Об этом президент Чехии заявил в воскресенье в интервью сетевому телеканалу пражской газеты Blesk.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Пандемия, совершенно точно, ослабит Евросоюз, - подчеркнул Земан. - Она [пандемия] продемонстрировала неспособность ЕС к координационным действиям".

Руководящие органы Евросоюза, по словам президента, крайне поздно реагировали на угрозу коронавируса. В период пандемии, наоборот, эффективно проявили себя составляющие сообщество государства. На уровне национальных правительств были приняты принципиальные решения о введении жестких ограничительных мер, включая закрытие границ.

"Евросоюз, к сожалению, дал сбой. У ЕС нет, например, никакого плана борьбы с пандемией. Его нужно создать. Во главе Евросоюза не могут стоять посредственные чиновники", - сказал Земан.

В Чехии с 12 марта введен режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта - общенациональный карантин. Действуют жесткие меры по ограничению передвижения граждан. Власти настоятельно призывают жителей не покидать свои дома без крайней необходимости.

На сегодняшний день в Чехии зафиксировано 4 475 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 78 человек, умерли 62. С 1 марта, когда Минздрав Чехии объявил о появлении в республике инфекции, анализы на вирус сдали 80 304 жителей. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

Теги
Земан, МилошЧехияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
Трамп заявил, что предвыборный съезд Республиканской партии не перенесут
Съезд должен состояться в конце августа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС