Президент Чехии заявил, что пандемия показала неспособность ЕС к координации

ПРАГА, 5 апреля. /ТАСС/. Коронавирус, по мнению президента Чехии Милоша Земана, продемонстрировал отсутствие способности Евросоюза действовать сообща. Об этом президент Чехии заявил в воскресенье в интервью сетевому телеканалу пражской газеты Blesk .

"Пандемия, совершенно точно, ослабит Евросоюз, - подчеркнул Земан. - Она [пандемия] продемонстрировала неспособность ЕС к координационным действиям".

Руководящие органы Евросоюза, по словам президента, крайне поздно реагировали на угрозу коронавируса. В период пандемии, наоборот, эффективно проявили себя составляющие сообщество государства. На уровне национальных правительств были приняты принципиальные решения о введении жестких ограничительных мер, включая закрытие границ.

"Евросоюз, к сожалению, дал сбой. У ЕС нет, например, никакого плана борьбы с пандемией. Его нужно создать. Во главе Евросоюза не могут стоять посредственные чиновники", - сказал Земан.

В Чехии с 12 марта введен режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта - общенациональный карантин. Действуют жесткие меры по ограничению передвижения граждан. Власти настоятельно призывают жителей не покидать свои дома без крайней необходимости.

На сегодняшний день в Чехии зафиксировано 4 475 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 78 человек, умерли 62. С 1 марта, когда Минздрав Чехии объявил о появлении в республике инфекции, анализы на вирус сдали 80 304 жителей. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.