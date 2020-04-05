Эксперт: ведущие страны могут прийти к смягчению санкций после прохождения пика пандемии

"Когда будет более-менее очевидно, что пик пандемии пройден, тогда внимание и политиков, и общества будет привлечено к проблемам послекоронавирусного мира. Возникнут дискуссии о развитии, о санкциях в том числе, - сказал он. - Есть шанс, что где-то в сентябре, если удастся встретиться лидерам ведущих стран, в рамках общего решения по поводу создания нового плана развития мира, выхода из экономического кризиса будет рассмотрен и вопрос санкций. Шансы на то, что они будут сильно сокращены, изменены, достаточно высоки".

"Будет необходимо восстанавливать мир, создавать какие-то общие планы. Санкции здесь будут совершенно излишним препятствием. Но это не будет автоматическим процессом, это не будет сделано одни махом. Это будет долго, мучительно и достаточно бюрократически. Поэтому скорой отмены санкций я бы не ожидал. Но движение в эту сторону, бесспорно, есть", - пояснил эксперт.

Как отметил Быстрицкий, многие европейские и даже американские политики подают сигналы в пользу смягчения ограничений, но с учетом внутриполитической ситуации в разных странах, экономических и иных интересов простого решения не будет. "Я не думаю, что так просто, несмотря на все призывы, американцы откажутся от своих санкций против Ирана. Венесуэла все равно остается для них проблемой. Это будет сложный процесс, ровно как и выход из карантина после коронавируса. Все будет по частям, сопровождаться различными оговорками", - продолжил аналитик. По его мнению, звучащие в том числе в ООН призывы о необходимости отменить санкции, не дожидаясь ослабления пандемии, могут найти "локальный ответ, какие-то временные решения в рамках гуманитарных акций". "Но если говорить об изменении санкций системы - то после прохождения пика пандемии", - подчеркнул он.

По словам Быстрицкого, первыми на пересмотр режима рестрикций, в том числе в отношении России, могут пойти страны ЕС: "Европа всегда была склонна к большей рациональности во внешней политике и проведении своей экономической деятельности. Теоретически нельзя исключать и США, но я бы поставил больше на Европу".

"Европейцы давно хотят что-то сделать по поводу санкций в отношении России. Они, бесспорно, хотят как-то с санкциями разобраться, им это давно мешает. Коронавирус скорее даст основания для того, чтобы что-то с этим сделать. Эти санкции ни к чему в условиях восстановления экономики. А потери ужасающи. В этом смысле контакты с Россией им нужны. Европейцы - наиболее вероятный кандидат на первые шаг", - подытожил собеседник агентства.