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За год боев в районе столицы Ливии погибли более 4,3 тыс. человек

По данным Национального комитета по правам человека, среди них 41 медицинский работник, 64 женщины и 81 ребенок

КАИР, 5 апреля. /ТАСС/. Свыше 4,3 тыс. человек стали жертвами продолжающихся уже год боев за столицу Ливии. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал Afrigatenews со ссылкой на данные Национального комитета по правам человека.

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"В столкновениях за Триполи за год погибли 4387 человек, в том числе 506 гражданских лиц, ранения получили 12753 человека, включая 800 мирных жителей", - отмечается в докладе. Среди жертв - 41 медицинский работник, 64 женщины и 81 ребенок.

Общее число перемещенных лиц в результате вооруженного конфликта между силами контролирующего главный город страны Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара достигло 342 тыс. как из столицы, так и прилегающих к ней пригородов и расположенных на подступах населенных пунктов. Большинство из них - дети, женщины, больные, инвалиды и пожилые люди, которые, как отмечают правозащитники, являются "наиболее уязвимыми возрастными и социальными группами".

В частности, согласно данным комитета, среди беженцев - 90 тыс. несовершеннолетних, в срочной гуманитарной помощи по всей стране нуждаются 800 тыс. жителей, а порядка 200 тыс. детей не имеют доступа к школьному образованию из-за ситуации в сфере безопасности и непрекращающихся нападений на учебные заведения. Пропавшими без вести числятся порядка 200 человек, в том числе 70 гражданских, отмечено 60 случаев гибели под пытками среди задержанных обеими сторонами конфликта, зафиксировано 27 расправ над военнопленными без суда и следствия.

Кроме того, задокументировано убийство 65 и ранение 110 мигрантов при ударах по двум центрам их содержания в районе Каср Бен-Гашир и Таджура под Триполи, а также обстрел 4 января текущего года военного колледжа в жилом квартале столицы Эль-Хадба Эль-Хадра, унесший жизни 32 курсантов и приведший к тяжелым ранениям еще восьми. За время столкновений частично или полностью было разрушено 17 школ, 30 медицинских учреждений и 20 полевых госпиталей.

Обстановка в Ливии

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: столичное ПНС премьера Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже год противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить ее от террористов. Тогда фельдмаршал обещал сделать это в кратчайшие сроки, однако противоборствующие лагеря втянулись в новый затяжной конфликт, к которому подключились и региональные игроки.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в конце ноября прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. Позднее ЛНА неоднократно обвиняла Анкару в поставках различных вооружений силам ПНС в обход международного эмбарго, а также отправке на подмогу им сотен наемников из Сирии. Столичное правительство в свою очередь заявляет о том, что ЛНА пользуется активной поддержкой Египта, ОАЭ и ряда других стран, утверждая, что они также направляют в Ливию оружие, военных специалистов и наемников.

Несмотря на неоднократные обещания сторон соблюдать действующий с 12 января режим прекращения огня и все попытки международного сообщества сподвигнуть их к мирному урегулированию, в том числе на фоне пандемии нового коронавируса, ПНС и ЛНА продолжают вести боестолкновения, постоянно обвиняя друг друга в нарушении перемирия.

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