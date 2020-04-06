На Украине вступили в силу жесткие карантинные меры

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Решение правительства о введении жестких карантинных мер в связи с распространением нового коронавируса вступило в силу на Украине. Начиная с понедельника, гражданам запрещается передвигаться более чем по два человека, за исключением случаев, когда осуществляется сопровождение детей.

Вводится обязательное ношение маски или респиратора в общественных местах. При этом под определение общественного места подпадает широкий перечень мест - это и подъезды, лифты, подземные переходы, государственные учреждения, парки и стадионы, детские площадки и так далее.

"Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это позволяется только в случае, когда вам нужно выгулять домашнее животное или в связи со служебной необходимостью", - разъяснило ранее правительство. Выгул домашних питомцев на улице разрешается не более чем двумя лицами, а в парках и скверах - не более чем одним.

Все по домам

Кабмин Украины также впервые ввел возрастные ограничительные меры. Отныне детям до 14 лет запрещается выходить на улицу без сопровождения родителей или опекунов. При этом лица в возрасте от 60 лет и старше отнесены к группе повышенного риска и им фактически установлен запрет выходить из дому. В постановлении указано, что эти граждане нуждаются в самоизоляции. "Люди старше 60 лет пока что должны сидеть дома. Они должны находиться в определенном ими месте самоизоляции и воздерживаться от контактов с другими лицами, кроме тех, с которыми они совместно проживают", - сообщило правительство страны.

При этом возрастные ограничения не распространяются на лиц, которые "осуществляют меры, связанные с недопущением распространения COVID-19", а также обеспечивают деятельность "объектов критической инфраструктуры". Между тем, люди, которые находятся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, могут посещать магазины и другие места торговли, которые находятся на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции.

Отмечается, что все граждане обязаны иметь при себе удостоверение личности. Эта мера необходима для контроля за теми, кто должен находиться в самоизоляции или обсервации.

За соблюдением правил карантина будут следить Национальная полиция и Национальная гвардия. За нарушение карантина предусматривает штраф от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен ($616-1232), а в случае нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний может наступить уголовная ответственность. В постановлении правительства сказано, что граждане, которые дважды нарушили условия самоизоляции, подлежат принудительной госпитализации.

Въезд ограничен

Правительство Украины в связи с пандемией коронавируса решило также сократить количество действующих пунктов пропуска через границу - до 21. При этом все, кто прибывают на Украину, должны будут пройти 14-дневную обсервацию. Это требование не касается дипломатов, членов международных организаций, водителей грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских судов, если нет оснований считать, что они могли контактировать с инфицированными новым коронавирусом.

Решение об ужесточении противоэпидемических и карантинных мер распространяется на всю страну, однако местные власти могут принимать дополнительные меры. В частности, в Киеве было решено расширить перечень мест, в которых запрещено находиться без маски или респиратора. Въезд и выезд в столице с понедельника возможен лишь через контрольно-пропускные пункты. При этом на въезде в город в обязательном порядке должен осуществляться замер температуры у водителей, а также у пассажиров.

Мэр города Виталий Кличко предупредил, что если число инфицированных будет стремительно расти, власти столицы могут принять решение о запрете использования частного транспорта, а также принять ряд других мер.

На Украине с 17 марта до 24 апреля действует общенациональный карантин, с 26 марта по всей территории введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 10:00 воскресенья в стране зафиксирован 1251 случай коронавируса, 32 человека умерли, 25 пациентов выздоровели.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что пик пандемии на Украине может наступить ориентировочно 14-15 апреля.