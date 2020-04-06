СМИ: Абэ объявит режим ЧС в Токио и Осаке

ТОКИО, 6 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение объявить в ряде городов страны локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo .

По его данным, режим ЧС будет распространяться на Токио и Осаку, где в последние дни наблюдается резкий рост числа инфицированных. Как ожидается, официально о введении режима ЧС будет объявлено в ближайшее время, отмечает агентство.

В начале марта парламент Японии утвердил поправки к действующему законодательству, которые позволяют премьер-министру в случае необходимости ввести в стране общенациональный или локальный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса. Согласно документу, властям дается право запрещать населению отдельных районов в течение определенного времени покидать жилища без разрешения или особой необходимости.

По согласованию с правительством губернаторы префектур также смогут принудительно закрывать учебные и другие общественные заведения. В случае нехватки лечебных заведений власти получают право на строительство временных госпиталей с конфискацией необходимых для этого земельных участков, построек и запасов медикаментов. За попытки препятствовать этому вводится уголовное наказание.

За прошедшие сутки в Японии было выявлено свыше 300 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, превысило 4,5 тыс. Общее число умерших от вызванного коронавирусом заболевания в Японии составляет 104, более 70 человек находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.