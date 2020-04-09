Находящимся в самоизоляции жителям Белоруссии разрешили выходить только в магазин и аптеку

МИНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство Белоруссии своим постановлением официально ввело ограничительную меру в виде самоизоляции, в рамках которой граждане могут выходить на улицу лишь для посещения продовольственного магазина или аптеки. Соответствующее постановление Совмина республики вступило в силу в четверг после опубликования на национальном правовом интернет-портале.

"Установлено, что самоизоляции подлежат граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие инфекцию COVID-19, относящиеся к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта", - отмечается в документе.

Также самоизоляции подлежат граждане второго уровня контакта с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии кашля, боли в горле, одышки, повышенной температуры.

Гражданину, которому нужно быть в самоизоляции, вручается требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции. В соответствии с решением правительства, находящиеся в самоизоляции люди обязаны не покидать места проживания, в том числе не посещать места работы и учебы, объекты торговли и общественного питания, спортивные мероприятия, выставки и концерты, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. В качестве исключения находящиеся на самоизоляции граждане могут посещать ближайшие продовольственные магазины или аптеки, выносить бытовые отходы. За нарушение требований самоизоляции будет предусмотрена ответственность.

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник предположил, что в республике будет введена административная ответственность за нарушение режима самоизоляции.

По данным Минздрава Белоруссии на 8 апреля, число инфицированных коронавирусом в республике составляет 1 066 человек, по-прежнему зарегистрировано 13 случаев смерти, карантин не введен.