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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: церемонии провозглашения нового наследного принца Японии могут перенести

Из-за угрозы заражения коронавирусом уже отменили торжественный банкет в честь принца Акисино

ТОКИО, 9 апреля. /ТАСС/. Церемонии по случаю провозглашения принца Акисино официальным наследником японского престола могут быть перенесены в условиях действующего в Токио режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с угрозой заражения новым коронавирусом. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

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Ранее генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что вопрос о проведении этих церемоний сейчас рассматривается заново в связи с введением режима ЧС.

Правительство Японии в марте приняло решение организовать 19 апреля мероприятия по случаю представления стране и миру нового наследного принца Акисино. Главную церемонию предполагалось провести в императорском дворце в присутствии премьер-министра Синдзо Абэ, руководства парламента и Верховного суда. На нее планировалось пригласить около 50 человек - значительно меньше, чем предполагалось ранее. Также из-за угрозы заражения был отменен торжественный банкет в честь нового наследника престола.

54-летний принц Акисино - младший брат нового императора Японии Нарухито, который вступил на престол 1 мая 2019 года, когда свои полномочия добровольно сложил его отец, теперь уже бывший император Акихито. Акисино стал теперь официально первым в очереди к трону. Вторым в ней числится его сын - 13-летний принц Хисахито.

Общее число инфицированных в Японии уже превысило 5,8 тыс. человек, включая пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял на карантине в порту Иокогама. Почти 110 человек умерли. Режим ЧС в связи с угрозой новых заражений действует в Токио и шести других префектурах Японии с 8 апреля сроком на один месяц.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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