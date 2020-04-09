СМИ: в Испании готовятся к летнему сезону без иностранных туристов

МАДРИД, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство Испании работает над планом, который предусматривает предстоящий летний сезон без иностранных туристов из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг газета ABC .

По ее информации, этот сценарий подразумевает полное или частичное закрытие границ страны. При этом власти королевства намерены способствовать развитию внутреннего туризма. Правительство также собирается изучить рекомендации экспертов об ограничении числа лиц, которым можно одновременно находиться на пляжах. Власти страны стремятся избежать "второй эпидемиологической волны" коронавируса с сентября, чего не исключают специалисты в области здравоохранения.

Одновременно кабмин уже работает над кампанией по развитию внутреннего туризма при условии гарантии безопасности подданных в период летних отпусков. В свою очередь, гостиничный бизнес и авиационный сектор полагают, что предстоящий сезон не принесет большой прибыли, учитывая ограничения со стороны европейских правительств в отношении воздушного сообщения. Кроме того, туристический сектор считает, что спрос на туры в Испанию снизится даже после отмены ограничений, поскольку многие гости из-за рубежа дважды подумают, прежде чем отправиться в страну, которая стала одним из очагов пандемии в Европе.

В 2019 году Испанию посетили более 83,7 млн иностранных туристов, что стало рекордным показателем для страны. Эта цифра на 1,1% выше отметки 2018 года. Общие расходы иностранных гостей за прошлый год достигли €92,2 млрд, что на 2,8% больше показателя 2018 года.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Всего в королевстве было обнаружено почти 147 тыс. заболевших, 14 555 человек умерли. Для сдерживания пандемии в Испании был введен режим повышенной готовности, который предусматривает ограничения на передвижение среди населения. Закрыты кафе, бары, парки, пляжи, учебные заведения и развлекательные учреждения.