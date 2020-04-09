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Пандемия коронавируса нового типа
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Конте назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской помощи

Итальянский премьер уверен, что президент России Владимир Путин никогда не хотел использовать помощь Москвы в качестве рычага давления на Рим

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает глубоко оскорбительными намеки на то, что помощь России его стране в борьбе с коронавирусом предоставлялась на условии ответных действий Рима, например в целях облегчения режима европейских санкций.

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"Сам намек на это глубоко оскорбляет меня. Это оскорбление итальянского правительства, - сказал он в опубликованном в четверг интервью британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си. - Думать то, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии - это большое оскорбление и не только меня, но и [президента РФ] Владимира Путина, с которым у меня состоялся долгий телефонный разговор и который никогда не помышлял использовать это в качестве рычага в тот момент, когда он проявил солидарность с Италией. Об этом абсолютно никогда не просили и никогда об этом даже не думали".

Помощь Италии

Во время телефонного разговора Путина и Конте 21 марта была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от эпидемии районах на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.

Ранее газета La Stampa разместила серию статей, в которых некими "высокопоставленными источниками" ставилась под сомнение прозрачность российской миссии, а также утверждалось, что 80% помощи бесполезно. Первоначально письмо с протестом против таких оценок в редакцию было направлено посольством РФ в Италии, затем информацию издания назвали фейком в МИД РФ. В редакции ТАСС пояснили, что газета следовала "принципу освещения события во всех его аспектах", в том числе тех, которые вызывают вопросы.

В Италии, по последним данным, зарегистрировано свыше 139 тыс. случаев заражения, умерли более 17,6 тыс. человек, почти 26,5 тыс. выздоровели.

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Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияКонте, ДжузеппеПандемия коронавируса нового типа
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