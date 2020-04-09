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В Госдепе заявили, что Вашингтон изучает возможность продления ДСНВ

Администрация Соединенных Штатов намерена учитывать имеющиеся угрозы, а также заявления РФ о готовности продлить соглашение без предварительных условий

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов изучает возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), учитывая сегодняшние угрозы, а также заявления РФ о готовности продлить соглашение без предварительных условий. Об этом заявил в четверг корр. ТАСС представитель Госдепартамента.

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"Администрация оценивает возможность продления ДСНВ, учитывая те угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, меняющуюся обстановку в области безопасности и заявление РФ о том, что у нее нет предварительных условий для продления", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в колонке для ТАСС.

"Мы готовы участвовать в отвечающих нашим критериям переговорах о контроле над вооружениями с обоими: Россией и Китаем", - также заявил он. "США по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, [их] союзников и партнеров, поддается проверкам и [является] осуществимым, включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства", - подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь другой представитель Госдепа напомнил, что ранее Вашингтон направил Пекину официальное приглашение к стратегическому диалогу о вопросах безопасности, а очередной раунд консультаций с РФ по этому вопросу состоялся в январе. "Самую последнюю встречу в рамках диалога о стратегической безопасности с РФ США провели в январе 2020 года. Мы предложили такой [диалог] Китаю, который еще не принял [приглашение]", - сказал он корреспонденту ТАСС.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАРоссия
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