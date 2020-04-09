В МИД Чехии заявили, что перенос памятника Коневу не нарушает договоренностей с Россией

ПРАГА, 9 апреля. /ТАСС/. Перенос памятника маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, который 3 апреля был демонтирован муниципальными властями района Прага-6, не является нарушением обязательств чешской стороны, проистекающих из договоров с Россией. Об этом заявила в четверг журналистам пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова.

"Перемещение памятника не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров между Чехией и РФ", - сказала она.

По ее словам, если снятая с постамента скульптура стоящего в полный рост маршала будет воздвигнута в достойном месте, то Чехия выполнит свои обязательства, которые проистекают из Договора о дружественных отношениях с РФ от 1996 года. Памятник является собственностью района Прага-6. Муниципальные власти намерены разместить его в Музее ХХ века, который должен быть создан в столице республики.

Между РФ и Чехией действует также соглашение об охране воинских захоронений, которые находятся на территории договорных сторон. Оно было заключено в 1999 году. В 2019 году министерство обороны республики выступило с разъяснением, что действие этого документа не распространяется на пражский памятник Коневу, так как маршал не погиб в ходе Второй мировой войны.

Обращение главы Минобороны РФ

Штихова не стала комментировать обращение министра обороны России Сергея Шойгу к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть вопрос привлечения к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам.

"Нам не известны детали нового российского закона. Поэтому мы не можем его комментировать. В ближайшее время им займутся юристы", - сказала представитель МИД.

Между тем пресс-секретарь министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка напомнил, то республика не выдает своих граждан иностранным государствам, кроме стран - партнеров по Евросоюзу.

Реакция на перенос памятника

Официальный представитель президента Чехии Иржи Овчачек 3 апреля, в день сноса монумента маршалу Коневу, резко осудил действия муниципальных властей. Экс-президент страны Вацлав Клаус (2003-2013) охарактеризовал их как "наглость и трусость, степень которых трудно поддается измерению". Посольство РФ в республике также выразило возмущение демонтажем памятника.

Председатель Комитета участников антигитлеровского Пражского восстания, заместитель главы Чешского союза борцов за свободу Эмил Шнеберг в интервью ТАСС назвал произошедший факт "кощунством над памятью павших в боях с нацистами красноармейцев и чешских патриотов".

О памятнике маршалу

Памятник маршалу, согласно высказываниям представителей властей района Прага-6, в будущем планируется установить в Музее ХХ века. Средства на его создание готова выделить мэрия Праги. Однако пока нет ответа на вопрос, что это будет за музей и когда он возникнет.

Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором на площади Интербригады был установлен памятник Ивану Коневу. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Его инициатором был староста района Ондржей Коларж.

Войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, очистили Прагу от нацистов 9 мая 1945 года. Памятник был установлен в знак благодарности советскому военачальнику в 1980 году.