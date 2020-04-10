Fox: рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки в свете распространения коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Рейтинг президента США Дональда Трампа в свете распространения нового коронавируса достиг максимального показателя с момента инаугурации. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного в период с 4 по 7 апреля по заказу телеканала Fox News .

Согласно приведенным данным, одобряют работу Трампа на посту главы государства 49% респондентов. Противоположного мнения придерживаются также 49% участников исследования, 2% не дали ответа.

Ранее за все время проведения данных опросов Fox News положительную оценку работе Трампа не давали более 48% респондентов. Этот показатель был зафиксирован в марте текущего года и в феврале 2017-го. По мнению исследователей, рост популярности Трампа связан с обеспокоенностью граждан распространением вируса. Большая часть респондентов считает целесообразными меры, которые принимают в связи с пандемией власти США.

На вопрос о том, беспокоятся ли они из-за вируса, 94% опрошенных ответили утвердительно, 6% - отрицательно. 76% респондентов признались, что боятся заразиться.

Популярность среди избирателей

Согласно опросу, Трамп впервые догнал показателю популярности среди избирателей наиболее вероятного кандидата от демократов на предстоящих выборах главы государства - Джо Байдена.

Респондентов спросили, какого политика они поддержали бы на президентских выборах, если голосование состоялось бы сейчас. Не менее 42% ответили, что отдали бы свой голос Байдену. Также 42% сказали, что поддержали бы Трампа. Порядка 7% сообщили, что проголосовали бы за иного кандидата, а 6% признались, что пока не знают, как бы они поступили. Не менее 3% заявили, что вообще не пошли бы на выборы.

В марте проголосовать за Байдена были готовы 49% респондентов, а за Трампа - 40%. В течение последнего года Байден, согласно результатам опросов "Фокс ньюс", опережал Трампа по популярности среди избирателей на 7-14%.

По мнению исследователей, одной из причин потери преимущества Байдена является то, что он из-за пандемии лишен возможности проводить митинги и участвовать в общественных мероприятиях. Как констатируют эксперты, Трамп каждый день проводит пресс-конференции, на которых рассказывает о мерах, принимаемых для борьбы с распространением вируса. Кроме того, как отмечает Fox News, в США зафиксирован рост числа избирателей, которые заявляют о поддержке Республиканской партии.

Байден стал единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода в среду из гонки сенатора Берни Сандерса. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Опрос проведен среди примерно 1,1 тыс. американцев по всей стране. Вопросы им задавали по телефону.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 461 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 16,4 тыс. человек.