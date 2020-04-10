Сандерс сообщил, что вышел из гонки демократов из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс вышел из предвыборной гонки демократов главным образом из-за распространения в США нового коронавируса. Об этом законодатель заявил в четверг в интервью телеканалу MSNBC .

"Думаю, в конечном счете на мое мнение повлияло то, что, будучи сенатором США, я должен принимать меры в свете беспрецедентного кризиса, с которым столкнулась страна во время пандемии, а также в связи с тем, что уже не менее 17 млн человек потеряли работу", - констатировал сенатор. Он отметил, что намерен "сделать все возможное для защиты трудящихся в стране во время экономического кризиса и для обеспечения всех нуждающихся медицинской страховкой".

Сандерс подчеркнул, что некоторые из его сторонников рекомендовали ему продолжать участие в гонке, несмотря на значительное отставание от бывшего вице-президента США Джо Байдена по числу полученных голосов делегатов партийного съезда демократов. В начале текущего года сенатор в течение нескольких недель считался лидером в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов. Позже фаворитом гонки стал Байден.

Сандерс объявил о прекращении борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов в среду. На тот момент, согласно оценкам газеты The New York Times, Байдена готовы были поддержать 1 217 делегатов национального съезда, Сандерса - 914. Издание отмечало, что отрыв по числу голосов, который имелся у Байдена, был "почти непреодолимым" для Сандерса.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом в президенты США, запланирован на середину августа в Милуоки (штат Висконсин). Ранее он был намечен на 13-16 июля. Мероприятие отложили из-за пандемии. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 462 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 16,5 тыс. человек.