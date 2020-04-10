{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сандерс сообщил, что вышел из гонки демократов из-за коронавируса

По словам сенатора, он должен принимать меры в свете беспрецедентного кризиса, с которым столкнулась страна

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс вышел из предвыборной гонки демократов главным образом из-за распространения в США нового коронавируса. Об этом законодатель заявил в четверг в интервью телеканалу MSNBC.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Думаю, в конечном счете на мое мнение повлияло то, что, будучи сенатором США, я должен принимать меры в свете беспрецедентного кризиса, с которым столкнулась страна во время пандемии, а также в связи с тем, что уже не менее 17 млн человек потеряли работу", - констатировал сенатор. Он отметил, что намерен "сделать все возможное для защиты трудящихся в стране во время экономического кризиса и для обеспечения всех нуждающихся медицинской страховкой".

Сандерс подчеркнул, что некоторые из его сторонников рекомендовали ему продолжать участие в гонке, несмотря на значительное отставание от бывшего вице-президента США Джо Байдена по числу полученных голосов делегатов партийного съезда демократов. В начале текущего года сенатор в течение нескольких недель считался лидером в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов. Позже фаворитом гонки стал Байден.

Сандерс объявил о прекращении борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов в среду. На тот момент, согласно оценкам газеты The New York Times, Байдена готовы были поддержать 1 217 делегатов национального съезда, Сандерса - 914. Издание отмечало, что отрыв по числу голосов, который имелся у Байдена, был "почти непреодолимым" для Сандерса.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом в президенты США, запланирован на середину августа в Милуоки (штат Висконсин). Ранее он был намечен на 13-16 июля. Мероприятие отложили из-за пандемии. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 462 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 16,5 тыс. человек.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдСандерс, БерниВыборы президента США - 2020Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Трамп назвал вымыслом сообщения о том, что разведка США знала о коронавирусе в ноябре
Публикуя эту информацию, журналисты знали, что ошибаются, считает американский лидер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС