{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел внезапные учения минометных подразделений

Они проводились "в формате состязания", сообщило ЦТАК
Фото {{sliderIndex+1}} из 4
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 4

Описание
© ЦТАК
© ЦТАК
© ЦТАК
© ЦТАК

ПХЕНЬЯН, 10 апреля. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел внеплановые артиллерийские учения с участием минометных подразделений, сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Высший руководитель нашей партии, государства и Вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын руководил учебными артиллерийскими стрельбами минометных подразделений корпусов Корейской народной армии (КНА)", - отметил ЦТАК. Как подчеркивается, учения были организованы "внезапно".

Их цель заключалась в "проверке боевой готовности подразделений минометчиков в корпусах КНА", при этом стрельбы проводились "в формате состязания". Отмечается, что лидер КНДР остался доволен итогами учений и "выразил радость и гордость, заявив, что сегодня у него очень хорошее настроение".

Как сообщает агентство, лучшие результаты в ходе стрельб показали минометные батареи 2-го и 10-го корпусов КНА, которые выпустили 60 снарядов и поразили все 60 мишеней. Военнослужащие этих подразделений получили похвальные грамоты, медали и значки "Меткий артиллерист". По итогам учений минометчиков Ким Чен Ын отметил важность активизации отработки армией эффективного использования как легкой артиллерии, в том числе и минометов, так и тяжелых орудий.

"Поскольку в современной войне использование артиллерийских сил является важнейшим фактором в решении исхода не только операций и боев, но и войны в целом, мы должны высоко поставить приоритет укрепления артиллерии, придать мощный импульс подготовке артиллерии к боевым действиям", - приводит агентство слова лидера КНДР.

Учения минометных подразделений стали третьим соревнованием артиллеристов страны с начала 2020 года. Ранее Ким Чен Ын 12 и 20 марта руководил состязаниями в меткости стрельбы артиллерийских подразделений, расположенных на восточном и западном побережьях КНДР.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен Ын
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Трамп назвал вымыслом сообщения о том, что разведка США знала о коронавирусе в ноябре
Публикуя эту информацию, журналисты знали, что ошибаются, считает американский лидер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС