Лидер КНДР Ким Чен Ын провел внезапные учения минометных подразделений

ПХЕНЬЯН, 10 апреля. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел внеплановые артиллерийские учения с участием минометных подразделений, сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Высший руководитель нашей партии, государства и Вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын руководил учебными артиллерийскими стрельбами минометных подразделений корпусов Корейской народной армии (КНА)", - отметил ЦТАК. Как подчеркивается, учения были организованы "внезапно".

Их цель заключалась в "проверке боевой готовности подразделений минометчиков в корпусах КНА", при этом стрельбы проводились "в формате состязания". Отмечается, что лидер КНДР остался доволен итогами учений и "выразил радость и гордость, заявив, что сегодня у него очень хорошее настроение".

Как сообщает агентство, лучшие результаты в ходе стрельб показали минометные батареи 2-го и 10-го корпусов КНА, которые выпустили 60 снарядов и поразили все 60 мишеней. Военнослужащие этих подразделений получили похвальные грамоты, медали и значки "Меткий артиллерист". По итогам учений минометчиков Ким Чен Ын отметил важность активизации отработки армией эффективного использования как легкой артиллерии, в том числе и минометов, так и тяжелых орудий.

"Поскольку в современной войне использование артиллерийских сил является важнейшим фактором в решении исхода не только операций и боев, но и войны в целом, мы должны высоко поставить приоритет укрепления артиллерии, придать мощный импульс подготовке артиллерии к боевым действиям", - приводит агентство слова лидера КНДР.

Учения минометных подразделений стали третьим соревнованием артиллеристов страны с начала 2020 года. Ранее Ким Чен Ын 12 и 20 марта руководил состязаниями в меткости стрельбы артиллерийских подразделений, расположенных на восточном и западном побережьях КНДР.