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Маас заявил, что готов надеть защитную маску на встрече с Лавровым

Глава МИД Германии выразил надежду на скорую встречу с российским коллегой

БЕРЛИН, 10 апреля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил надежду на скорую встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, несмотря на распространение коронавируса. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью изданию Der Spiegel.

"Я надеюсь снова скоро лично встретится с ним, где бы то ни было, и иметь возможность посмотреть друг другу глаза в глаза. Это можно сделать и в маске", - сказал немецкий министр, отвечая на вопрос, как он представляет себе встречу, например, с Лавровым в защитных масках.

Маас и Лавров встречались в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияМаас, Хайко
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