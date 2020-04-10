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Приднестровье отменяет праздничные мероприятия к годовщине освобождения от фашизма

Большинство городов и районов республики отмечают это событие в апреле

КИШИНЕВ, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Приднестровья запретили проводить массовые мероприятия к годовщине освобождения населенных пунктов от фашизма в связи с пандемией коронавируса. Такое решение было принято в пятницу на заседании оперативного штаба по управлению кризисной ситуацией, информирует пресс-служба лидера непризнанной республики.

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"Не будут организованы и массовые мероприятия по случаю освобождения населенных пунктов приднестровского края от немецко-фашистких захватчиков (большинство городов и районов республики отмечают это событие в апреле). Принести в частном порядке цветы на могилы защитников, к памятникам и мемориальным плитам не возбраняется", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, несмотря на отмену официальных церемоний, лидер Приднестровья Вадим Красносельский планирует в частном порядке возложить цветы к мемориалу воинской сплавы в городе Тирасполе, освобождение от фашизма которого отмечается 12 апреля.

Праздник в условиях ЧП

Глава республики призвал жителей в эти дни проявить заботу о пожилых людях. "Позвоните в этот день ветеранам, работникам тыла, детям войны - тем, кто освобождал наш край и страну, кто восстанавливал ее в послевоенные годы. Поговорите с ними по душам. <…> Но не подвергайте опасности заражения ветеранов и самих себя", - отметил Красносельский.

Вместе с тем, подготовка к 9 мая пока не приостанавливается. В этот день в Приднестровье планируют провести парад с участием техники военных лет. Власти подготовили масштабную программу, которая включает реконструкцию сражения, другие памятные акции, выпуск учебных пособий и книг о Великой Отечественной войне.

Ранее в Приднестровье был веден режим чрезвычайного положения, который будет действовать предварительно до 1 мая. Республика закрыла границы, приостановлено курсирование общественного транспорта между городами. Власти также запретили жителям выходить без особой надобности на улицу. Особенно это касается пожилых людей.

Теги
Молдавия75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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