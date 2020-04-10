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Обновлено 

СБУ предложила Совбезу Украины продлить на три года санкции против российских соцсетей

Это предложение глава СБУ Иван Баканов внес для утверждения в Совет национальной безопасности и обороны Украины

КИЕВ, 10 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предложила продолжить на три года запрет на пользование в стране российскими социальными сетями "Одноклассники" и "ВКонтакте". Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своем официальном Telegram-канале.

"СБУ предлагает продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года", - говорится в сообщении.

Эти предложения глава СБУ Иван Баканов внес для утверждения в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. "В продолжении санкций смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом", - пояснил Баканов инициативу спецслужбы.

За все время действия санкций (с 15 мая 2017 года), добавили в СБУ, число украинских пользователей в российских соцсетях уменьшилось в три раза. Пресс-служба СБУ также запустила в своем Telegram-канале анонимный опрос подписчиков относительно поддержки продолжения запрета. В голосовании уже приняли участие 520 человек, 85% из них поддержали такое решение, 16% - нет.

15 мая 2017 года действующий в то время президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкционного списка в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. В него были включены ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Тогда под запрет на Украине попали российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс.Украина". Документ предписывал запретить провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям к данным ресурсам. Также ограничительные меры коснулись компании "1С", специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства, и компании ABBYY, занимающейся разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей.

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