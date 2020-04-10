МИД Чехии отреагировал на уголовное дело в РФ по сносу памятника маршалу Коневу в Праге

ПРАГА, 10 апреля. /ТАСС/. Чешский МИД ожидает, что муниципальные власти района в Праге, по решению которых неделю назад на столичной площади Интербригады был демонтирован памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973), будут достойно обращаться с монументом. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитического ведомства.

"МИД Чехии ожидает, что с [этой] скульптурой будут обращаться достойно", - подчеркивается в нем. Как отметило ведомство, Чехия чтит память военнослужащих Красной армии, погибших за ее свободу в борьбе с нацизмом. Памятник маршалу Коневу подпадает под действие Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года, однако его перемещение на другое место не противоречит данному соглашению.

При этом МИД отверг возбужденное в РФ против чешских муниципальных чиновников уголовное дело по факту демонтажа памятника. "Преследование иностранным государством демократически избранных [чешскими избирателями] представителей [муниципальных властей] за их действия, связанные с выполнением [предоставленного избирателями] мандата, недопустимо. Российское законодательство, имеющее к тому же обратную силу, не будет исполняться в Чехии", - отмечается в заявлении.

Памятник советскому военачальнику, согласно заявлению МИД Чехии, находится в собственности района Прага-6. "Если бы РФ проявила интерес к получению скульптуры маршала Конева, то она [Россия] должна вести переговоры с ее владельцем. Этим владельцем не является МИД Чехии", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в РФ

7 апреля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично).

Осуждение сноса памятника

Памятник Коневу был снесен 3 апреля по решению властей района Прага-6, на административной территории которого он был установлен. Администрация президента Чехии Милоша Земана резко осудила эти действия муниципалитета, а бывший глава государства Вацлав Клаус охарактеризовал их как "наглость и трусость, степень которых трудно поддается измерению". Посольство РФ в республике также выразило возмущение демонтажем монумента.

Председатель Комитета участников антигитлеровского Пражского восстания, заместитель главы Чешского союза борцов за свободу Эмил Шнеберг ранее заявил ТАСС, что снос памятника является "кощунством над памятью павших в боях с нацистами красноармейцев и чешских патриотов".

О памятнике Коневу

Памятник маршалу, как утверждают представители властей района Прага-6, в будущем планируется установить в Музее ХХ века. Средства на его создание готова выделить мэрия Праги. Однако пока нет ответа на вопрос, что это будет за музей и когда он возникнет.

Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором на площади Интербригады был установлен указанный памятник. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Его инициатором был староста района Ондржей Коларж.

Войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, очистили Прагу от нацистов 9 мая 1945 года. Памятник был установлен в знак благодарности советскому военачальнику в 1980 году.