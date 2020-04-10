Spiegel: США модернизировали размещенные в Германии ядерные боеголовки

БЕРЛИН, 10 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты модернизировали размещенные на территории Германии ядерные боеголовки типа B61. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel.

По полученной изданием информации, секретная операция была проведена осенью 2019 года. Около 20 боеголовок были погружены на военный самолет на базе близ населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) и отправлены на два дня в США, где на них было установлено новое программное обеспечение.

Правительство ФРГ было уведомлено Вашингтоном об операции незадолго до ее начала, пишет Der Spiegel. Германские власти привели бундесвер в состояние повышенной готовности на случай, если с транспортировкой оружия что-то пойдет не так.

Как отмечает Der Spiegel, Германия на протяжении 48 часов была зоной, свободной от ядерного оружия, и никто этого не понимал.

При этом в октябре прошлого года агентство ДПА со ссылкой на источники сообщало, что военно-воздушные силы ФРГ участвовали вместе с партнерами по НАТО в секретных учениях, которые предполагали сценарий начала атомной войны. По его информации, во время маневров под названием Steadfast Noon отрабатывалось, в частности, использование самолетов, способных нести ядерное оружие. Бундесвер задействовал в них свои истребители Tornado авиационной эскадры 33, размещенные на базе близ Бюхеля.

О Германии и атомном оружии

Согласно третьему положению Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившего в силу 15 марта 1991 года, ФРГ отказывалась от собственного производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием. К концу июня 1991 года СССР вывел все военные ядерные компоненты с территории бывшей ГДР.

Однако на территории страны продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников. До 20 американских ядерных боеголовок, по неподтвержденным данным, находятся на авиабазе близ Бюхеля.

В марте 2010 года депутаты Бундестага большинством голосов предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе американского атомного оружия с территории Германии. Однако тогдашний кабинет министров ФРГ объявил, что не будет предпринимать каких-либо односторонних действий без согласования с партнерами по НАТО.

Левая партия и "зеленые" уже давно призывают Берлин начать переговоры о выводе ядерного оружия с территории ФРГ. В 2017 году перед выборами в Бундестаг за это также выступал тогдашний кандидат на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.