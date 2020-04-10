СМИ: турецкие войска обстреляли город Телль-Рифаат к северу от Алеппо

ТАСС, 10 апреля. Артиллерия турецких войск открыла в пятницу интенсивный огонь по городу Телль-Рифаат к северу от Алеппо, который находится под контролем сирийской армии. Как сообщило государственное агентство SANA, в результате обстрела повреждены дома мирных граждан, сведений о пострадавших пока не поступало. Сирийские военнослужащие не открывали ответный огонь.

Как уточнило агентство, обстрел велся турецкими войсками с огневых позиций в пограничных районах Аазаз и Африн, которые входят в созданную Анкарой на севере Сирии зону безопасности. "Нападения турецких сил и наемников из подконтрольных им формирований на Телль-Рифаат носят регулярный характер и нередко ведут к гибели мирных жителей и разрушениям", - отметило в своем сообщении агентство SANA.

Телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что под обстрел турецких войск попали в пятницу также населенные пункты Зияра и Шаварга, расположенные в окрестностях Телль-Рифаата. В этой местности действуют курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС), которые совершают вылазки против турецких военнослужащих и боевиков сирийской вооруженной оппозиции. По сведениям телеканала, с начала апреля бойцы СНС уничтожили не менее восьми турецких солдат и оппозиционеров.

Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн и взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.