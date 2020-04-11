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Сенатор США назвал назначение Биллингсли ужасным решением, припомнив ему скандал с пытками

Маршалл Биллингсли получил пост спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) назвал "ужасным решением" назначение Маршалла Биллингсли на пост спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями, напомнив о его неоднозначной роли в скандале с пытками заключенных в американской тюрьме Гуантанамо. Заявление законодателя распространила в пятницу пресс-служба комитета по иностранным делам.

"Это ужасное решение наглядно отражает как готовность администрации действовать в обход закрепленной в конституции роли Сената советовать одобрять кандидатуру, так и бессистемность и небрежность, с которыми администрация относится к дипломатии в ядерной сфере", - убежден Менендес.

"У господина Биллингсли проблематичная история взаимодействия с комитетом по иностранным делам Сената. После его неудавшегося выдвижения на ключевой пост в Госдепартаменте в сфере прав человека (заместителя госсекретаря по гражданской безопасности, демократии и правам человека - прим. ТАСС) остаются серьезные вопросы по поводу того, был ли он откровенен и правдив, когда свидетельствовал перед комитетом по поводу своей роли в скандале с пытками задержанных во времена администрации [Джорджа] Буша - [младшего]. Биллингсли еще больше усугубил ситуацию тем, что отказался даже отвечать на любые дополнительные вопросы, которые задавал я и другие сенаторы после слушаний по выдвижению его кандидатуры 19 сентября 2019 года", - отметил законодатель.

"Это не тот человек, которого следует ставить во главе нашей дипломатии в ядерной сфере. Если администрация действительно серьезно относится к тому, чтобы продвигать эффективную повестку в сфере контроля над вооружениями, она должна сменить свой курс и как можно скорее выдвинуть квалифицированных людей на вакантные должности в сфере контроля над вооружениями в Госдепартаменте", - добавил Менендес.

Скандал с пытками

До настоящего времени Биллингсли занимал должность помощника министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма. В прошлом он работал в Госдепартаменте США, Пентагоне, структурах НАТО, а также в аппарате комитета по иностранным делам Сената Конгресса США и частном секторе.

При этом, работая в Пентагоне с 2002 по 2003 год, Биллингсли следил за условиями содержания заключенных в американской тюрьме Гуантанамо. Согласно докладу Сената от 2008 года, Биллингсли на этой должности сыграл роль в применении техник допроса, которые позднее были признаны пытками.

Реакция Госдепартамента

Госсекретарь США Майкл Помпео в свою очередь приветствовал назначение Биллингсли. "Рад приветствовать в нашей команде Маршалла Биллингсли в качестве спецпредставителя президента по контролю над вооружениями. Опыт Маршалла, который он получил в министерствах финансов и обороны, а также в частном секторе, является серьезным преимуществом, которое понадобится ему в его новой важной роли", - написал он у себя в Twitter.

"Президент Трамп дал указание администрации перейти к новой главе в стремлении открыть новую эру в сфере контроля над вооружениями, которая выйдет за рамки двусторонних договоренностей прошлого. Назначение Маршалла Биллингсли подтверждает приверженность этой задаче", - заявила также пресс-служба Госдепартамента.

Назначение Биллингсли

Президент Трамп учредил в пятницу пост спецпредставителя по контролю над вооружениями и назначил на него Маршалла Биллингсли. Он стал "специальным посланником президента по контролю над вооружениями". Работать он будет в структуре Госдепартамента США.

Как писала в феврале газета Politico, Трамп занимался поисками спецпосланника для переговоров с Россией по контролю над вооружениями. Утверждалось, что главной сферой деятельности такого переговорщика должен стать диалог с Москвой, однако Трамп якобы мог настоять, чтобы спецпредставитель также занялся вовлечением в процесс разоружения Китая.

Поиски кандидатуры, согласно данным Politico, шли с конца прошлого года. В числе потенциальных претендентов, помимо Биллингсли, назывались бывший глава делегации США на переговорах с СССР по выработке Договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) Ричард Берт и Стивен Хэдли, являвшийся помощником по национальной безопасности у Джорджа Буша - младшего.

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