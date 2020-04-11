Иран ожидает, что в мире поддержат петицию об отмене санкций США

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Руководство Ирана рассчитывает, что мировое сообщество поддержит петицию с призывом об отмене американских санкций в отношении исламской республики, мешающих стране бороться с коронавирусом. Об этом ТАСС заявили в субботу в посольстве Ирана в России.

В диппредставительстве пояснили, что "кампания сформирована народными организациями, в частности преподавателей персидского языка и иранистов, деятелей искусств, а также другими организациями".

"Это является народным движением, цель которого заключается в просвещении общественного мнения относительно преступлений и медицинского терроризма, совершаемых США, и ожидаем, что все страны, международные организации и народы мира присоединятся к данному движению, и все предпримут практические меры по снятию этих санкций", - отметили в посольстве.

Кампания, отметили в миссии, призвана рассказать миру "об удвоенных страданиях, испытываемых народом Ирана из-за санкций и коронавируса". Тегеран ожидает, что мировое сообщество услышит голос иранского народа, добавили в диппредставительстве.

Посольство Ирана в Москве объявило о сборе подписей под петицией во второй половине марта. Как указано на сайте петиции, в настоящий момент ее поддержали более 268 тыс. человек.

Минздрав Ирана проинформировал о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты, многие страны ограничили сообщение с республикой. В пятницу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования исламской республики Киянуш Джаханпур сообщил, что число новых инфицированных коронавирусом в Иране за сутки впервые за последние 10 дней выросло и составило 1 972 человека. Общее число заболевших достигло 68 192.