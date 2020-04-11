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Пандемия коронавируса нового типа

Узбекистан на фоне пандемии просит Россию оказать содействие узбекским мигрантам

По различным данным, на территории России находятся более 2 млн трудовых мигрантов из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 апреля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана обратился к Совету Федерации с посланием, в котором просит в условиях пандемии коронавируса оказать содействие узбекским трудовым мигрантам. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Сената.

"В связи с обращениями граждан Узбекистана, осуществляющих трудовую деятельность в РФ, Сенат просит оказать содействие в вопросе предоставления российской стороной отсрочки по выплате авансовых платежей налога на доходы физических лиц по патентам до завершения карантина и восстановления рынка труда, а также до завершения карантина не привлекать трудовых мигрантов к административной ответственности за несвоевременное переоформление патентов на трудовую деятельность", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель Сената Танзила Нарбаева направила послание председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

По данным пресс-службы, в послании высоко оценивается решение властей России предоставить трудовым мигрантам из Узбекистана возможность продлить срок пребывания на территории РФ, а также облегчить условия получения патентов для продолжения трудовой деятельности без выезда из страны.

По различным данным, на территории России находятся более 2 млн трудовых мигрантов из Узбекистана.

В связи с распространением коронавируса Узбекистан с 1 апреля приостановил транспортное сообщение со всеми странами. С 24 марта была закрыта для въезда и выезда любого вида транспорта столица республики. С 27 марта в стране было остановлено межобластное транспортное сообщение, а с 30 марта в областных центрах и столице Узбекистана запрещено движение частного легкового автотранспорта. С 6 апреля в республике объявлен режим обязательной самоизоляции, в ходе которой жителям страны разрешено покидать жилище только для приобретения продуктов и медикаментов. По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 694 случая заражения коронавирусом.

Теги
УзбекистанРоссияПандемия коронавируса нового типа
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