СМИ: Макрон не исключил закрытия границ Шенгенской зоны до сентября

ПАРИЖ, 11 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает, что в связи с пандемией коронавируса Европа может сохранить границы закрытыми до сентября. Об этом сообщил телеканал BFM .

По его сведениям, такое предположение французский лидер высказал в пятницу утром во время видеоконференции с лидерами профсоюзов. Как отмечает телеканал со ссылкой на представителя одного из синдикатов, Макрон заявил, что из-за развития ситуации с коронавирусом страны Шенгенской зоны могут сохранить границы закрытыми до сентября. Французский лидер объяснил это разницей в том, как протекает эпидемия в мире. В качестве примера он привел США, где пик распространения инфекции только ожидается, и страны Азии, где не исключено возникновение второй волны эпидемии. По данным BFM, президент Франции также отметил, что закрытие границ может повлиять на восстановление экономики.

В пресс-службе Елисейского дворца на запрос корреспондента ТАСС относительно возможного продления сроков закрытия границ пока не ответили.

13 апреля Эмманюэль Макрон должен выступить с обращением к нации, в ходе которого, как ожидается, он объявит дополнительные меры в связи с пандемией коронавируса. Ранее источник в администрации президента республики сообщил, что Франция продлит действие ограничений на передвижение граждан по стране после 15 апреля.

Главы государств и правительств Евросоюза 17 марта утвердили закрытие на 30 дней внешних границ сообщества в целях борьбы с распространением нового коронавируса. Запрещены поездки, которые не являются неотложными. Исключение сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, транспортного персонала, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей.

8 апреля Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам - членам Евросоюза продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая.