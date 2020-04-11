Посол в Москве: Индия готова снять эмбарго на поставки препарата против коронавируса в РФ

МОСКВА, 11 апреля. /Спец корр. ТАСС Лейла Тураянова/. Индия готова снять запрет на экспорт в Россию противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил в интервью ТАСС посол республики в Москве Бала Венкатеш Варма. Как подчеркнул дипломат, Индия готова оказать любую поддержку, в которой нуждается Россия.

"Что касается гидроксихлорохина, который производится в Индии, конечно, у нас есть собственные потребности в этом лекарстве, но Индия заявила, что это вопрос гуманитарного характера, и мы будем поддерживать наших близких друзей. У России есть заинтересованность, и индийское правительство гарантировало, что мы сделаем все возможное в нынешних условиях в духе дружбы между нашими странами. Российская сторона обратилась к нам с соответствующим запросом, мы ожидаем положительный ответ", - сказал он.