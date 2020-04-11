Зеленский намерен продолжить разведение сил в Донбассе

Казалось бы, да, но нет: Киев ведет к заморозке конфликта в Донбассе

"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир ", - сказал Зеленский во время посещения участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.

Ранее в субботу глава украинского государства прибыл с рабочей поездкой в зону проведения силовой операции в Донбассе, где посетил передовые позиции украинских военных подразделений. "Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой на этом участке. Президенту доложили, что в последнее время ситуация здесь контролируемая и спокойная", - сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

По итогам состоявшегося в декабре прошлого года саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Париже была достигнута договоренность о том, что стороны конфликта в течение ближайших четырех месяцев согласуют отвод сил на трех новых участках вдоль линии соприкосновения. Между тем прогресса на этом направлении не наблюдается. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в среду на переговорах в формате видеоконференции не смогла достичь прогресса в вопросах безопасности в регионе и отвода сил на участках у линии соприкосновения.