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Кризис на Украине

Зеленский намерен продолжить разведение сил в Донбассе

Президент Украины отметил, что военные "видят результат"
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу о намерении продолжить разведение сил в Донбассе.

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"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир ", - сказал Зеленский во время посещения участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.

Ранее в субботу глава украинского государства прибыл с рабочей поездкой в зону проведения силовой операции в Донбассе, где посетил передовые позиции украинских военных подразделений. "Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой на этом участке. Президенту доложили, что в последнее время ситуация здесь контролируемая и спокойная", - сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

По итогам состоявшегося в декабре прошлого года саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Париже была достигнута договоренность о том, что стороны конфликта в течение ближайших четырех месяцев согласуют отвод сил на трех новых участках вдоль линии соприкосновения. Между тем прогресса на этом направлении не наблюдается. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в среду на переговорах в формате видеоконференции не смогла достичь прогресса в вопросах безопасности в регионе и отвода сил на участках у линии соприкосновения.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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