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Посол в России: пандемия не повлияет на график поставок Индии С-400

Завершение поставок пятого полкового комплекта ЗРС С-400 планируется в первой половине 2025 года

МОСКВА, 11 апреля. /Спец. корр. ТАСС Лейла Тураянова/. Ситуация с распространением коронавируса не отразится на графике выполнения военных контрактов России и Индии, в частности на поставках зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.

"Было небольшое смещение графика поставок на две недели, но все ключевые контракты будут выполняться в соответствии с ним, я не ожидаю никаких проблем", - подчеркнул дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

В феврале замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов сообщил, что первая партия С-400 будет поставлена Индии до конца 2021 года.

В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 стоимостью более $5 млрд. Завершение поставок пятого полкового комплекта ЗРС С-400 планируется в первой половине 2025 года.

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