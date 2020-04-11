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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Посол в РФ: Индия окажет всяческое содействие безопасному возвращению россиян на родину

Скоро будет объявлен новый график организованных вывозных рейсов, сообщил Бала Венкатеш Варма

МОСКВА, 11 апреля. /Спец. корр. ТАСС Лейла Тураянова/. Индия готова оказывать помощь в организации безопасного возвращения россиян на родину. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.

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"Индия со своей стороны предоставит всю необходимую поддержку посольству России в Нью-Дели и российским консульствам для безопасного возвращения граждан. Около 5 тыс. человек по-прежнему остаются в Индии. Мы бы порекомендовали им быть на связи с посольством в Нью-Дели, которое предоставляет необходимую информацию", - сказал он.

По словам дипломата, этот вопрос стоит одинаково остро как для Москвы, так и для Нью-Дели. "Россия уже организовала несколько рейсов для вывоза соотечественников. Около 1 тыс. россиян вернулись на родину, но еще порядка 5 тыс. остаются в Индии. Большинство из них находятся в Мумбаи и Гоа, некоторое число в Ченнаи, Калькутте и Дели", - продолжил посол.

Он также отметил, что скоро будет объявлен новый график организованных вывозных рейсов.

Теги
ИндияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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