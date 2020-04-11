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Пандемия коронавируса нового типа

Глава МИД Сербии призвал ООН дать отчет о происхождении коронавируса

Ивица Дачич подчеркнул, что "существует ряд теорий"

БЕЛГРАД, 11 апреля. /ТАСС/. Ведущие мировые силы, Организация Объединенных Наций (ООН) и ее Совет Безопасности должны будут дать отчет мировому сообществу о происхождении коронавируса. Об этом заявил в субботу первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

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"Мировые силы, но прежде всего ООН и СБ ООН должны дать ответ о происхождении вируса [вызывающего заболевание] COVID-19, то есть объяснить, природный это вирус или лабораторный. Идет ли речь о биологической войне?" - цитирует министра агентство Tanjug. Дачич подчеркнул, что насчет происхождения коронавируса "существует ряд теорий".

В Сербии от эпидемии коронавируса погиб 71 человек, инфицированы 3105. Страна полностью закрыла границы, ввела чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы.

Теги
СербияДачич, ИвицаПандемия коронавируса нового типа
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