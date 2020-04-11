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Пандемия коронавируса нового типа

Глава МИД Сербии считает, что ЕС утратил единство перед лицом пандемии

Ивица Дачич указал, что члены Евросоюза все еще не могут договориться о фонде помощи для устранения экономических последствий коронавируса

БЕЛГРАД, 11 апреля. /ТАСС/. Европейский союз, столкнувшись с пандемией коронавируса, утратил единство и общую политическую позицию. Такое мнение высказал в субботу первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

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"Когда случился кризис, единая позиция ЕС исчезла, члены Евросоюза все еще не могут договориться о фонде помощи для устранения экономических последствий вируса. Когда Италии была нужна помощь, Германия и некоторые другие страны сконцентрировались на национальных вопросах и запретили вывоз медицинской помощи в Италию. Сербию и остальные страны-кандидаты на членство в ЕС никто даже не вспоминает", - заявил министр.

"Это показывает, что Сербия должна сама заботиться о своих интересах. Поэтому мы обратились к своим источникам и возможностям, чтобы государственными вливаниями помочь экономике функционировать и преодолеть последствия пандемии", - сказал Дачич.

В то же время Сербия совместно с другими странами Западных Балкан, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, направила совместное обращение в Еврокомиссию с просьбой исключить их из списка государств, куда запрещено вывозить медоборудование и лекарства из ЕС. Ответ из Брюсселя ожидается на следующей неделе, сообщил глава МИД Сербии.

В Сербии от эпидемии коронавируса погиб 71 человек, инфицированы 3105. Страна полностью закрыла границы, ввела чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы.

Ранее Сербия запросила помощи в борьбе с эпидемией у Российской Федерации. 3-4 апреля Самолеты ВКС оперативно доставили в Сербию 87 российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. Российские специалисты работают в столице Сербии Белграде, а также в ряде городов страны, где сложилась самая напряженная эпидемиологическая обстановка.

Теги
ГерманияИталияРоссияСербияДачич, ИвицаПандемия коронавируса нового типа
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