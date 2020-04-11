ВОЗ рекомендует Белоруссии усилить меры физического дистанцирования

МИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий. Об этом заявил в субботу глава миссии Европейского регионального бюро ВОЗ Патрик О'Коннор по итогам работы миссии в республике.

"С учетом того, что сейчас Беларусь входит в новый сценарий передачи вируса, мы рекомендуем усилить меры физического дистанцирования при сохранении надлежащей системы тестирования, сдерживания контактов и изоляции выявленных случаев", - сказал представитель ВОЗ.

"Мы видим рост заболеваемости в Беларуси. Если смотрим на кривую роста, то эта кривая получается довольно крутой. Необходимы дополнительные меры, чтобы ее сгладить", - сказал эксперт ВОЗ. Он уточнил, что "дополнительные меры физического дистанцирования - это не обязательно карантин или комендантский час". "Карантин - крайняя мера дистанцирования, есть меры предупредительного характера", - отметил О'Коннор. "Наши рекомендации направлены на прекращение массовых мероприятий и сборов людей", - пояснил представитель ВОЗ.

По его словам, "все мероприятия, которые проводятся в Беларуси, влияют на Европу и на весь мир". "Вирус нас всех объединяет. ВОЗ подчеркивает свою поддержку Республике Беларусь и готова далее наращивать усилия по реагированию в стране по мере вхождения в следующую фазу пандемии", - заявил О'Коннор.

Как заявил глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник, ссылаясь на экспертов ВОЗ, "крайние ограничительные мероприятия по сути не приведут к ликвидации заболевания". "Это окно возможностей, чтобы перезагрузить систему здравоохранения, когда она не справляется с наплывом пациентов", - уточнил министр. "Карантин - не самоцель", - подчеркнул он. Караник считает необходимым увеличить социальное дистанцирование и контакты. "Ограничение контактов на 25% сделает необходимость крайних мер достаточно призрачной. Если же нам (населению - прим. ТАСС) половину необязательных контактов ограничить, то страна пройдет [пик вируса] без перегрузки системы здравоохранения", - заявил глава Минздрава Белоруссии.

По последним данным Минздрава, число инфицированных новым коронавирусом в Белоруссии составляет 2226, зарегистрировано 23 летальных исхода. Карантин в стране не объявлен.