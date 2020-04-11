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Украина планирует за два года построить на Азовском море новую базу ВМС

По данным военных, общий бюджет работ по ее созданию составит около $20,2 млн

КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Власти Украины планируют в течение двух лет построить базу военно-морских сил на Азовском море - в Бердянске Запорожской области. Соответствующий проект в субботу был представлен президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"ВМС Украины имеют две базы - "Юг" (Одесская область - прим. ТАСС) и "Восток". Планируется перемещение базы "Восток", которая дислоцируется в Николаеве. Для надежного, функционального размещения и гарантированного выполнения задач в Азовском море предлагается создание военно-морской базы на территории Бердянского торгового порта", - сообщил главе государства представитель Вооруженных сил Украины на презентации плана, видео которой было размещено офисом Зеленского в Telegram-канале.

При этом уточняется, что строительство базы планируется осуществить в течение текущего и следующего годов. В 2020 году будут подготовлены и согласованы документы проекта, а строительство, в том числе и трех новых причалов для дислокации военных катеров, будет осуществляться в течение 2021 года. "Согласно плану, сюда планируется перебазировать два дивизиона катеров типа "Гюрза" и, после принятия за счет иностранной помощи из США, дивизиона патрульных катеров "Mark VI", - утверждают военные.

Кроме этого, заявлено о планах передислоцировать в Бердянск противоподводные диверсионные силы и создания сухопутной группировки в составе батальона морской пехоты, который задействован в силовой операции в Донбассе.

По данным военных, общий бюджет работ по созданию базы, включая гидротехнические сооружения и дноуглубительные работы, составит 553 млн гривен (около $20,2 млн). Представитель ВСУ заверил, что запланированная глубина позволит содержать на базе 12 катеров.

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир Александрович
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