Президент Германии считает, что мир после пандемии будет другим

БЕРЛИН, 11 апреля. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал граждан страны к терпению, дисциплине и солидарности в связи с распространением коронавируса и высказал мнение, что после пандемии мир будет иным. Об этом говорится в пасхальном телеобращении главы государства к жителям ФРГ, текст которого распространила в субботу его канцелярия.

"Я думаю, что мы сейчас находимся на перепутье", - отметил Штайнмайер. "Ведь как теперь будет дальше, когда и насколько можно будет ослабить ограничения, решать не только политикам и экспертам. Но это в наших руках, благодаря нашему терпению и нашей дисциплине - именно сейчас, когда это дается тяжелее всего", - подчеркнул он.

"Пандемия показывает нам, что и мы ранимы. Возможно, мы слишком долго считали, что неуязвимы, что всегда будем двигаться только быстрее, выше", - отметил глава германского государства. "Это было заблуждением", - констатировал он. "Нет, эта пандемия - не война. Страны не сражаются против стран, солдаты - против солдат. Но это испытание нашей человечности. Оно вызывает самое худшее и самое лучшее, что есть в людях", - считает он.

По мнению президента Германии, "мир после [пандемии] будет иным". "Каким он будет? Это зависит от нас. Извлечем ли мы уроки из опыта, как хорошего, так и плохого, который мы все каждый день получаем во время этого кризиса", - говорится в обращении. По мнению Штайнмайера, либо каждый будет бороться только за себя, закупаться впрок и не думать о других, либо прилагать усилия, чтобы помочь и другим людям.

"Солидарность, которую вы подтверждаете сейчас каждый день, нам тем более потребуется в будущем", - предупредил он. "Германия не сможет выйти из кризиса сильной и здоровой, если наши соседи также не будут сильными и здоровыми", - считает глава германского государства. По его словам, спустя 30 лет после объединения Германии и 75 лет после окончания Второй мировой войны немцы обязаны быть солидарными.