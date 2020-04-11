Губернатор Нью-Йорка исключил возможность участия в президентской гонке

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо не собирается баллотироваться в президенты или вице-президенты США. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции, которую транслировали на его сайте.

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Журналисты спросили Куомо, согласился бы он стать кандидатом от демократов на предстоящих выборах главы государства вместо бывшего вице-президента США Джо Байдена. "Это, с одной стороны, льстит, - ответил губернатор. - С другой стороны, это неуместно".

"У меня нет никакой политической повестки. Я не баллотируюсь в президенты. Я не баллотируюсь в вице-президенты", - подчеркнул Куомо. "Я не собираюсь в Вашингтон, я остаюсь здесь", - добавил он, подчеркнув, что намерен сосредоточить усилия на борьбе с распространением нового коронавируса. Губернатор до этого не раз заявлял, что не планирует участвовать в президентской гонке.

Ранее в США были опубликованы результаты ряда соцопросов, которые свидетельствовали о росте популярности Куомо среди демократов в свете его регулярных выступлений, посвященных принимаемым в связи с пандемией мерам. Многие респонденты высказывались за то, чтобы кандидатом в президенты от демократов стал Куомо, а не Байден.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом в президенты, запланирован на середину августа в Милуоки (штат Висконсин). Байден ранее заявлял, что, вероятно, назовет своим кандидатом в вице-президенты женщину. Президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 3 ноября.