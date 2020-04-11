{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Губернатор Нью-Йорка исключил возможность участия в президентской гонке

Эндрю Куомо намерен сосредоточить усилия на борьбе с распространением нового коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо не собирается баллотироваться в президенты или вице-президенты США. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции, которую транслировали на его сайте.

На эту тему
Их осталось двое. Трамп и Байден сойдутся в схватке за Белый дом, а Берни Сандерс уходит

Журналисты спросили Куомо, согласился бы он стать кандидатом от демократов на предстоящих выборах главы государства вместо бывшего вице-президента США Джо Байдена. "Это, с одной стороны, льстит, - ответил губернатор. - С другой стороны, это неуместно".

"У меня нет никакой политической повестки. Я не баллотируюсь в президенты. Я не баллотируюсь в вице-президенты", - подчеркнул Куомо. "Я не собираюсь в Вашингтон, я остаюсь здесь", - добавил он, подчеркнув, что намерен сосредоточить усилия на борьбе с распространением нового коронавируса. Губернатор до этого не раз заявлял, что не планирует участвовать в президентской гонке.

Ранее в США были опубликованы результаты ряда соцопросов, которые свидетельствовали о росте популярности Куомо среди демократов в свете его регулярных выступлений, посвященных принимаемым в связи с пандемией мерам. Многие респонденты высказывались за то, чтобы кандидатом в президенты от демократов стал Куомо, а не Байден.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом в президенты, запланирован на середину августа в Милуоки (штат Висконсин). Байден ранее заявлял, что, вероятно, назовет своим кандидатом в вице-президенты женщину. Президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Эфиопии ввели запрет на увольнения на весь период ЧП
Запрещается также выселять арендаторов квартир и домов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС