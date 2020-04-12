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СМИ: афганские власти освободили еще 100 заключенных талибов

Они были выбраны "основываясь на состоянии их здоровья, возрасте и оставшемся сроке заключения"

ТАСС, 12 апреля. Третья партия заключенных сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) была освобождена в субботу в соответствии с указом президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на Национальный совет безопасности.

По его данным, 100 талибов были выбраны "основываясь на состоянии их здоровья, возрасте и оставшемся сроке заключения".

Первые две партии сторонников движения были освобождены в среду и четверг.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до тысячи человек, удерживаемых радикалами.

Теги
АфганистанГани, Ашраф
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