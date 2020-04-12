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Выборы президента США - 2020

Байден победил на праймериз в штате Аляска после выхода Сандерса из гонки

Из-за распространения коронавируса голосование было проведено по почте
Джо Байден AP Photo/Evan Vucci
Описание
Джо Байден
© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джо Байден победил на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в американском штате Аляска. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте отделения Демократической партии данного штата.

Голосование на Аляске было проведено по почте из-за распространения коронавируса. Избиратели должны были прислать бюллетени к пятнице. На праймериз в штате отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. По итогам первичных выборов в штате распределены голоса 15 делегатов.

Согласно приведенным в заявлении данным, Байден получил 55,3% голосов избирателей, а ранее являвшийся его соперником сенатор Берни Сандерс - 44,7%. Законодатель в среду объявил о прекращении борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов. После этого соперников у Байдена, по сути, не осталось, однако имя Сандерса значилось в бюллетенях.

Согласно оценкам газеты The New York Times, по итогам праймериз Байден заручился поддержкой 11 делегатов, Сандерс - четырех.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом в президенты США, запланирован на середину августа в Милуоки (штат Висконсин). По данным The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 228 делегатов. Всего ему нужно набрать 1 991 голос.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, БерниВыборы президента США - 2020
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